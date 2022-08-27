更多編輯台推薦新聞：
50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽
生活

50歲勇闖阿富汗、伊拉克 浴血當戰地註生媽

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠
運動

富比世2022最吸金網球運動員 費德瑞連17年居冠

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電
產經

書摘／半導體地緣政治三國志：美、歐、中國與台積電

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 國際

世衛：今年百萬人染疫病故 這不叫與COVID-19共存

2022/8/27 14:26（8/27 14:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世衛COVID-19專家范科霍芙26日說，今年已有100萬人染疫病故，這不叫與COVID-19共存。圖為25日民眾在台大醫院兒童醫院外抱著孩子等候搭乘計程車。（中央社檔案照片）
世衛COVID-19專家范科霍芙26日說，今年已有100萬人染疫病故，這不叫與COVID-19共存。圖為25日民眾在台大醫院兒童醫院外抱著孩子等候搭乘計程車。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦26日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）COVID-19專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）今天說，今年已有100萬人染疫病故，是時候面對關於這種病毒的現實了。

法新社報導，范科霍芙說，這樣的病故數字「令人心碎」，因為檢驗、治療、疫苗和控制疫情的公衛措施都已到位。

她在世衛社群媒體頻道的直播互動中表示：「鑑於疫情已邁入第3個年頭，我們手上握有能真正預防這些人病故的工具，因此更顯得（如此多人病故）有多悲慘。我們之中很多人已經對這些數字麻木了。」

她說：「我們必須面對現實。我們真的需要好好評估目前的處境，不應該處於每週都有1萬4000人到1萬5000人病故的地步，就是不應該。」

范科霍芙主張，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情還沒結束，但可以在人們繼續度過日常生活的情況下，讓疫情進入尾聲。

她說：「我們只需要再多考慮一點、更謹慎一些。許多人在談與COVID-19共存，但必須是以負責任的方式共存。」

「今年已有100萬人病故，這不叫與COVID-19共存。每週有1萬5000人病故，這不叫負責任地與COVID-19共存。」

自從這種病毒於2019年底首度在中國現蹤以來，世衛統計近645萬人染疫病故，上週也獲報新增逾530萬起病例。

范科霍芙說，「這些數字相當龐大，而且還被低估了」，因為家用快篩的結果並未反映在監測數據上。

她說：「我們確實看見這種病毒在全球各地密集傳播。遺憾的是，病毒不會消失。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110827

延伸閱讀
8/27本土2萬5621例 增40死、179例中重症世衛：最易染疫族群應接種COVID-19第2劑加強針日本擬鬆綁防疫 無症狀者可外出、限縮染疫通報美將推出抗原始及變異病毒升級版COVID-19疫苗 9月開放接種
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本擬鬆綁防疫 無症狀者可外出、限縮染疫通報