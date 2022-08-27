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加薪爭議未決 逾11萬英國郵政人員罷工

2022/8/27 18:26
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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國皇家郵政（Royal Mail）超過11萬5000名員工今天因為薪資糾紛展開罷工。皇家郵政表示，罷工恐嚴重打亂對顧客的服務。

路透社報導，能源支出飆漲，英國通貨膨脹率預估將飆破13%，使勞工面臨生活成本危機，為爭取調薪而接二連三展開罷工行動。

通訊勞工工會（CWU）秘書長沃德（Dave Ward）告訴天空新聞網（Sky News）：「我們這次會非常努力抗爭，爭取會員應該獲得的調薪。」

皇家郵政宣稱，已表示願為通訊勞工工會的會員調薪5.5%，這是多年來的最大薪資調幅。但工會質疑稱，皇家郵政其實是調薪2%，若是員工同意修改勞動合約條款，調薪幅度才能再增加1.5%。

已有數百年歷史的皇家郵政為造成混亂向顧客道歉，並表示先前已備妥應變計畫，但無法完全取代第一線員工的日常服務。

皇家郵政本月稍早警告，如果發動罷工，公司2022－2023財政年度在英國業務將提列虧損。目前工會已有在8月31日、9月8日和9月9日進一步罷工的計畫。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110827

沃德
通膨飆升日子難過 英郵政逾11萬員工宣布大罷工
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