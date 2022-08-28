土耳其控希臘採敵對行動 以俄製防空系統鎖定戰機

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（中央社伊斯坦堡28日綜合外電報導）土耳其今天表示，同為北大西洋公約組織（NATO）成員國的希臘23日採取「敵對行動」，使用俄羅斯製的防空系統騷擾執行偵察任務的土耳其戰機。

土耳其國防部消息人士稱，希臘23日使用部署在克里特島（Crete）上的S-300飛彈系統，鎖定了在羅得島（Rhodes）以西1萬呎高度飛行的土耳其F-16戰機。

消息人士說，這「不符合（北約）同盟精神」，已等同於北約交戰規則下的「敵對行為」。

「儘管有這種敵對行動，（土耳其）戰機仍完成了他們計劃的任務並安全返回基地。」

希臘國防部消息人士則駁斥這些指控。國營Ert電視台報導，消息人士說：「希臘的S-300飛彈系統從未鎖定土耳其的F-16戰機。」

土耳其最近幾個月抱怨希臘採取所謂「挑釁行動」，指這類舉動破壞和平努力。

這兩個向來不睦的北約鄰國存在長期海上和空中邊界爭端，雙方空軍幾乎每天都有巡邏和攔截任務，主要是在土耳其海岸線附近的希臘島嶼四周。

雅典指責土耳其軍機飛越希臘島嶼，土耳其則稱，希臘在愛琴海（Aegean Sea）島嶼上駐軍，違反了第一次世界大戰和第二次世界大戰後簽署的和平條約。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）指控希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）遊說美國不要出售武器給土耳其，隨後即切斷與希臘的對話。

土耳其在2019年接收所購先進俄羅斯飛彈防禦系統後，遭到華盛頓制裁，也被美國從F-35聯合攻擊戰鬥機計劃中剔除。

不過美國總統拜登的政府已發出訊號，可能願意擺脫相關爭端，且已就土耳其有意購買F-16進行談判。

土耳其國防部消息人士稱，希臘也購買了俄羅斯製造的防空系統，並在未點名的情況下，指責西方國家奉行雙面政策。

在與安卡拉關係緊張的情況下，雅典也在注視著美國的武器裝備，以期加強空軍力量。今年6月，希臘正式提出要求，希望購買美國製造的F-35戰機。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110828