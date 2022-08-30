巴西總統選舉首場辯論會 女性候選人表現突出

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）2022年巴西總統選舉首場電視辯論會昨晚舉行，目前民調排名前2的候選人前總統魯拉和現任總統波索納洛最受期待，但兩位女性候選人泰貝特和索羅尼克的表現卻最突出。

綜合巴西媒體的評論和分析，昨晚的辯論會指向10月總統選舉可能進入第2輪投票；除了工黨的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和自由黨的波索納洛（Jair Bolsonaro）之外，其他候選人也有很大的成長空間。

根據各候選人競選團隊和民調公司監測的意向未決的選民團體評估指出，民主運動黨的泰貝特（Simone Tebet）和巴西聯盟的索羅尼克（Soraya Thronicke）兩位女參議員，以精闢的見解和捍衛女性辯護脫穎而出，尤其是泰貝特的表現沉穩鎮靜、思路清晰、重點突出，應作為其他候選人未來參加辯論會的參考。

各競選團隊和選民團體咸認為，魯拉對於貪腐的回答不夠精闢和堅定，尤其是被波索納洛質問時，未能有力回應；魯拉也沒有及時針對國會議員秘密預算案、政府百年保密法，甚至波索納洛兒子的貪腐行為質問波索納洛，直到辯論會快結束時才提起。

目前在民調排名第一的魯拉，選擇避免正面攻擊波索納洛，將辯論會大部分時間用來宣傳過去工黨的政績，但此舉卻讓魯拉在辯論會上黯淡無光。泰貝特則直言不諱，稱波索納洛反民主、討厭女性、貪腐和製造假新聞。

魯拉試圖藉由稱讚泰貝特在國會COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情真調會的表現，讓泰貝特批評波索納洛領導抗疫無方，結果反被泰貝特將一軍，提起魯拉任內發生的國會議員貪腐機制「大月費」（Mensalão）和官商勾結的巴西石油公司貪腐案「洗車行動」（Lava Jato）。

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波索納洛在辯論會初冒犯文化台資深女記者馬加亮斯（Vera Magalhães）後，試圖亡羊補牢，宣傳政府針對女性的施政，重視家庭和宗教等價值觀，但似乎不足以扭轉他在辯論會上表現出來的粗暴形象。

在這場民調最受青睞的魯拉和波索納洛出席的辯論會上，反而是女性候選人泰貝特的表現引起選民的注意。問題是，這些選民人數是否足以扭轉情勢，將選舉推進第2輪？還是大多數選民已經在魯拉和波索納洛之間做出決定？值得繼續觀察。（編輯：韋樞）1110830