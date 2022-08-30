希臘版「水門案」掀政壇風暴 國會成立調查委員會

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（中央社雅典29日綜合外電報導）希臘國會今天決議成立一個特別委員會，專門負責調查一樁讓保守派政府陷入困境的電話竊聽醜聞。

法新社報導，出席的299名國會議員中，共有142名議員投票贊成針對歐洲議會（European Parliament）議員、希臘第三大黨泛希臘社會運動/改變運動聯盟（Pasok/Kinal）領袖安德拉基斯（Nikos Androulakis）的手機竊聽案展開調查。

國會議長塔蘇拉斯（Costas Tassoulas）表示，表決結果沒有反對票，執政黨保守派新民主黨（New Democracy Party）的157名議員則投下棄權票。

這起疑似非法監聽政敵、被形容為希臘版「水門案」的醜聞於去年曝光，並在7月底大爆發。當時安德拉基斯提出法律訴訟，聲稱當局試圖利用稱為「掠食者」（Predator）的間諜軟體監聽他的手機。

短短數天內，安德拉基斯發現，早在去年他成為該聯盟領袖之前，就受到希臘情報院的監視。

美國政治新聞網站Politico報導，另有兩名希臘記者的手機也同樣被駭。數月來政府一直否認相關指控，其中一名記者還聲稱自己遭到「掠食者」和國家情報部門的駭客攻擊。

本月5日，這起醜聞導致希臘情報院長和總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）辦公室的一名助理辭職，後者也是米佐塔基斯的外甥，但這仍無法阻止火勢繼續燒向總理本人。

米佐塔基斯堅稱，自己從未被告知安德拉基斯受到監聽一事，且儘管此舉在技術上合法，但他坦言這麼做「在政治上是不可接受的」。

這起風暴正席捲明年即將國會改選的希臘政壇，不但總理面臨辭職壓力，歐洲議會剛在3月設立的間諜軟體調查委員會也決定介入調查。

上週末的一項民意調查發現，執政黨對其主要競爭對手激進左派聯盟（Syriza）的領先優勢已從6月的兩位數縮小至6.3個百分點。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110830