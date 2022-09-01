印媒：印度批准開發4.5代戰機 3年內首飛

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度媒體今天報導，來自中國及巴基斯坦的安全威脅與日俱增，印度內閣安全委員會昨天批准開發「光輝2型」（Tejas Mk-2）先進中型戰機（AMCA）的計畫。

根據「印度時報」（Times of India）報導，內閣安全委員會批准為「光輝2型」開發計畫追加650億盧比（約新台幣250億元）的經費，用於發展原型機、飛行測試以及認證。

此前印度政府已批准為「光輝2型」計畫提供250億盧比的開發經費。

「光輝2型」將用於汰換印度空軍的美洲豹攻擊機、幻象2000戰機和米格29戰機，預定於2、3年內首飛，2030年開始量產；空軍預計採購120架，組成6個中隊。

印度空軍稍早已向印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics Ltd，HAL）採購120多架「光輝1型」以及「光輝1A型」輕型戰機，約有30架已在服役。

「印度時報」引述消息人士說，「光輝1型」為輕型戰機，主要用於防禦；「光輝2型」擁有強大的空中對抗能力，可主動出擊。

報導指出，印度空軍只剩下32個中隊；根據評估，需要42個中隊才足以因應來自中國和巴基斯坦的聯合威脅。

根據印度其他媒體先前的報導，「光輝2型」將是4.5代戰機，使用GE-414引擎，飛行速度可達1.8馬赫、飛行距離3500公里，配備更高性能的雷達及感應器，具一定程度匿蹤能力。（編輯：馮昭）1110901