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紐西蘭今冬氣溫雨量創紀錄 見證氣候變遷

2022/9/2 20:48
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（中央社威靈頓2日綜合外電報導）科學家今天表示，紐西蘭今年出現有紀錄以來氣溫最高以及雨量最多的冬季，上月南島曾四處淹水。

法新社報導，紐西蘭1909年開始記錄氣溫，目前是連續第3年記錄到冬季最高氣溫。

國家水資源和大氣研究機構（NIWA）研究人員表示，紐西蘭今年冬季全國平均氣溫是攝氏9.8度，較先前冬季平均氣溫高出攝氏1.4度。

這個研究機構的科學家費達夫（Nava Fedaeff）說，氣候變遷「與紐西蘭氣溫走勢的關係很大」，使得紐西蘭今冬氣溫首次較以往冬季3個月的平均值高出了攝氏1.2度以上。

紐西蘭紀錄中氣溫最高的10次冬季中，有6次出現在2013年之後。

今天冬季也是1971年展開記錄以來降雨量最多的一次。

惡劣天氣上月襲擊紐西蘭，尤其是南島，當地普遍出現的水災導致數百戶人家暫時撤離。

名為大氣河流的熱帶氣候現象是紐西蘭暴雨成災的原因，使納爾遜（Nelson）、塔斯曼（Tasman）、西岸（West Coast）和馬堡（Marlborough）等地紛紛宣布進入緊急狀態。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110902

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