赴日自由行有望？日本政府擬進一步鬆綁觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府9月7日起才剛鬆綁邊境管控，現在又有進一步鬆綁的想法，包括取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等，日方將進行整體評估，且實施時間不會拖太久。

日本產經新聞報導，日本內閣官房副長官木原誠二今天在電視節目上表示，有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫邊境管控對策，包括取消每日入境人數上限等進一步鬆綁措施，「希望能在適當時機實施」。

日本政府9月7日起鬆綁邊境管控，將每日入境上限人數從2萬人提高到5萬人，同時開放不需導遊陪同的外國團體客入境，也取消原本僅限102個國家或地區民眾入境的限制。

木原說，「要說這樣就夠了，（實際上）可以說並不夠」，有關取消每天入境人數上限、開放個人旅遊及恢復免簽證等，日本政府會整體進行評估。

至於何時能實施上述鬆綁措施，木原說，「不遠的將來必須要實施，（日本的）秋天與冬天具有魅力」。

時事通信社報導，木原所謂的「秋天與冬天具有魅力」，表明了對開放外國觀光客入境需求的期待。

木原說，由於日圓貶值，外國觀光客入境旅遊對日本國內經濟有助益，「在全球重啟交流往來的情況下，日本不能落後」。

共同社報導，木原說，由於日圓貶值，預料可擴大外國觀光客赴日旅遊需求，「很多外國人都說想來日本」。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110911