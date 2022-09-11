安全考量 烏克蘭札波羅熱核電廠全面中止運轉

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圖為1日在國際原子能總署訪問札波羅熱核電廠期間，一輛俄羅斯裝甲車停在核電廠外。（路透社）

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，基於安全考量，札波羅熱核電廠最後1座運作中的反應爐不再運轉。這座歐洲最大核電廠已經全面中止運轉，不再供電。

烏南 札波羅熱核電廠 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 （Zaporizhzhia）目前由俄軍掌控，烏克蘭國家核電公司負責營運。

路透社報導，烏克蘭國家核電公司發表聲明指出，核電廠在當地時間上午3時41分將6號機組與電網切斷連結後，核電廠已經「完全中止」運轉。

「目前正在準備將核反應爐冷卻，進入冷停機狀態。」

基輔當局7日呼籲核電廠附近居民基於安全考量進行疏散。

札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電設施，自今年3月起遭到俄羅斯軍隊占領，最近幾週持續遭遇砲擊，俄烏互控對方發動攻擊，加深外界對核災的憂慮。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲核電廠周邊地區應該去軍事化。

烏克蘭國家核電公司昨天表示，恢復了與電力系統的通訊線路運作，這能讓核電廠接受烏克蘭能源系統供電，線路先前據稱因俄羅斯砲擊損毀。

烏克蘭國家核電公司表示，「因此我們決定讓6號機組停機，並讓反應爐進入最安全的狀態－冷停機」。

烏克蘭國家核電公司表示，通訊線路進一步受損的風險「仍然很高」，一旦受損將迫使核電廠「透過柴油發電機供電，能夠持續的時間會受到技術資源，以及可用柴油燃料限制」。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110911