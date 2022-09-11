烏克蘭收復哈爾科夫2500平方公里失土 俄烏戰場態勢扭轉

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭宣布收復烏東重要戰略樞紐城鎮伊久姆，俄國嘗到繼春天倉皇自基輔撤軍後最大敗績。烏軍趕在入冬前重要關頭收復2500平方公里失土，可能讓俄烏戰場態勢出現翻轉。

● 俄撤出烏東樞紐伊久姆 基輔撤軍以來最大敗

「紐約時報」報導，昨天才說正派增援部隊前往的俄羅斯國防部今天證實，已自伊久姆（Izium）撤軍以重新集結。儘管俄國國防部聲稱俄軍是有計畫撤退，但現場遺留的雜亂裝備凸顯俄軍是倉促撤離以免遭包圍。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenkskyy）今天宣告烏軍在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的反攻大捷，但也提醒隨著即將入冬與氣溫驟降，未來90天的作戰將是關鍵。

紐時認為，烏克蘭收復伊久姆可能代表戰事一大轉捩點，也是俄軍春天自基輔撤離後最大挫敗。俄軍前線崩潰導致伊久姆失守，純粹出於俄軍未在側翼設防，原因可能是軍力愈發不夠布防遼闊的區域、兵源徵集疲乏與士氣低。

俄軍2月底揮師入侵烏克蘭，4月時因攻不下烏國首都基輔後將轉點轉往烏東頓巴斯（Donbas）地區，在6、7月奪下工業重鎮北頓內茨克（Sieverodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）後，大部分盧甘斯克州均陷俄國之手。

● 赫松反攻應為佯攻 成就烏軍哈爾科夫大捷

夏天以來大部分俄軍一直部署於頓巴斯，但上月烏克蘭在南部赫松（Kherson）地區發起宣揚已久的反攻，部分俄軍被抽調至南線阻擋烏軍。目前看來赫松反攻很可能是佯攻，為東北的哈爾科夫戰場鋪路，烏軍在南北兩路策畫周詳，也投入為數眾多的地面部隊，不過烏軍在南路的反攻雖奪回幾座村莊，卻傷亡慘重。

外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事分析師李伊（Rob Lee）說：「我們仍需觀察烏軍的反攻能走多遠，但這次烏軍南北兩路反攻告訴世人，他們有人力優勢且能有效運用。看來烏軍非常有效地整合戰車、機械化步兵、特戰、防空與砲兵等發起協同作戰。」

原本俄軍控制烏東重要補給、交通樞紐的伊久姆，迫使烏軍必須把兵力放在附近阻止俄軍西進，如今伊久姆易手，情勢反而變得俄軍沒法把兵力與資源轉投其他前線。隨伊久姆周邊防線被斷、補給據點丟失，俄軍砲兵也將承受越來越大壓力。

● 烏克蘭收復東北2500平方公里失土

「華盛頓郵報」指出，俄軍目前仍占有廣大的烏克蘭土地，包含像馬立波（Mariupol）、梅利托波爾（Melitopol）與赫松（Kherson）等東南部與南部城市，2014年遭兼併的克里米亞也仍在俄國手裡，但軍事專家認為烏軍這次反攻告捷，代表戰況有翻轉可能。

華郵也引述李伊說：「反攻告捷雖不代表俄軍很快會被逐出，但仍有高度意義。俄國依然沒在戰爭記取教訓，很多基本的東西依然都沒做到。如今整體態勢對烏克蘭有利。」

軍事分析家表示，烏克蘭在哈爾科夫地區收復超過2500平方公里失地。

位於基輔研究俄國軍事的智庫「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team），專家米哈伊洛夫（Kirill Mikhailov）指出，隨俄軍撤出伊久姆，俄國實現占領整個頓巴斯地區戰略目標的能力，現已遭受質疑。

圖為烏軍收復哈爾科夫，軍人們在一處地標旁合影留念。（圖取自facebook.com/TerritorialDefenseForces）

● 美媒：烏軍反攻奏捷印證西方武器有效

「華爾街日報」指出，本週稍早發動反攻前，烏軍已好幾週使用包括海馬士（Himars）機動多管火箭系統等西方武器，轟擊俄軍補給線和前線陣地。

烏軍持續反擊成功，讓西方了解美歐提供武器的有效性。對於西方來說當前更是關鍵時刻，俄國無限期斷供歐洲天然氣升高今冬能源情勢嚴峻後，需要看到烏克蘭拿出有效反攻。

位於蘇格蘭的聖安德魯大學（University of St. Andrews），戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O’Brien）說：「俄軍這是徹底潰敗，他們在頓巴斯部署比其他地方更多兵力，現看來他們連這樣都沒法守住。」（譯者：陳亦偉）1110911