推特接受中國官媒大買廣告 引發內部矛盾分歧

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中國雖禁止14億公民使用推特，其地方政府卻在平台砸錢投放全球廣告，使得中國成為推特成長最快的海外廣告市場。（路透社）

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（中央社新加坡/北京14日綜合外電報導）中國雖禁止14億公民使用推特（Twitter），其地方政府卻在這個社群平台砸錢投放全球廣告，使得中國成為推特成長最快的海外廣告市場，也是美國以外最大營收來源之一。

路透社檢視2020到2022年間的公開政府招標案、預算文件和宣傳推文後發現，中國地方政府以及中共在全國各市、省、甚至區的宣傳辦公室都大量購買推特廣告。

這些宣傳活動通常由地方政府外包給官方媒體，向國際閱聽眾推銷當地景點、廣傳其文化及經濟成就，並在取得豁免情況下，規避了推特限制官方媒體投放廣告的禁令。

而路透社這次的檢視作業首度顯示出中國對推特來說變得有多重要。推特目前處境艱難，一來公司在美國的業務停滯不前，卻仍面臨投資人在成長目標上的壓力；二來公司正與電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）打官司，盼迫馬斯克遵守合約義務完成440億美元收購案。

4名消息人士告訴路透社，中國業務已成了推特內部衝突的根源：一派傾向盡可能地拓展業務機會；另一派則是擔心，美中關係日趨緊張情況下，與國營機構打交道是否為明智之舉。

而熟悉內情的兩名知情人士表示，推特中國銷售團隊積極接洽境內各地方政府，作為其與谷歌（Google）、臉書（Facebook）等科技競爭對手爭奪廣告業務的全球戰略一環。

據這兩名消息人士說法，中國的遊戲、電商和科技企業也是推特的主要客戶。這兩名知情人士表示，推特向中國客戶銷售的海外廣告估計「每年達數億美元」之譜，其中大部分來自這些企業。

這兩名消息人士以保密條款為由，婉拒透露姓名。

推特婉拒針對內部討論及其在中國的銷售業績發表評論。發言人表示，公司從未隱瞞與中國商業實體有生意往來的事實。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110914