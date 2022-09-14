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布林肯：考量安全經濟 美要在半導體有更大發揮

2022/9/14 12:58
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（中央社印第安納州西拉法葉市13日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，為了經濟和安全，美國在全球半導體產業上應發揮更大的作用。

法新社報導，布林肯在談話中，向普度大學（Purdue University）學生和研究員強調從事科技外交的重要性，以及確保在做出決策的時候，美國沒有缺席。

普度大學雖然距離科技創新重地「矽谷」（Silicon Valley）很遠，卻擁有美國最頂尖的工程學院之一，還有數個專門研究半導體的實驗室。

布林肯說：「我們必須參與，而且我們不只必須參與，還必須主導辯論。」

美國正主導一項前所未有的行動，要強化國內半導體研究和製造，以緩解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間出現的供應鏈問題，同時降低對中國技術的依賴性。

美國總統拜登上月將「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）簽署成法，其中包含約520億美元用於促進國內微晶片製造。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）陪同布林肯參訪了普度大學校內的數座研究機構。她說，晶片法案是對美國的投資，美國必須「從實驗室走向工廠」，也就是製造。

布林肯與雷蒙多才剛從墨西哥返美，他們邀請墨西哥加入美國一項規模達數十億美元的計畫，目的在促進半導體生產，以與中國競爭。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1110914

布林肯
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雷蒙多
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