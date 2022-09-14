涉行賄東奧組委會前理事 日本KADOKAWA會長遭逮

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京奧運暨帕運組織委員會前理事高橋治之，遭檢方以收賄罪嫌逮捕。今天案情有新進展，東奧及帕運贊助商KADOKAWA（角川）會長角川歷彥，因涉嫌行賄高橋治之遭逮捕。

日本朝日新聞報導，有關東京奧運及帕運的貪污事件，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）今天下午依行賄罪嫌，逮捕大會贊助商、大型出版業者KADOKAWA會長角川歷彥。這起事件已發展到連KADOKAWA高層都遭逮捕的情況。

東京地檢特搜部9月6日已依行賄罪嫌，逮捕KADOKAWA前專務董事芳原世幸及前五輪擔當室（負責奧運的單位）室長馬庭教二，並在當天赴角川歷彥家中搜索。

日本放送協會（NHK）報導，有關東奧與帕運贊助商契約的行賄與收賄事件，東京地檢特搜部懷疑角川歷彥前後以總額6900萬日圓（約新台幣1493萬元）行賄高橋治之，今天逮捕角川歷彥。

根據東京地檢特搜部的調查，現年79歲的角川歷彥在KADOKAWA獲選為大會贊助商等方面受到特別待遇，作為回禮從2019年9月起到2021年1月止，總計行賄金額約6900萬日圓。

KADOKAWA在2019年時以日本國內第3順位的「官方贊助商」，跟東奧及帕運組織委員會簽訂贊助商契約，負責大會官方節目單及導覽手冊等出版工作。

角川歷彥是角川書店創辦人角川源義的二兒子，參與過為數眾多的電影製作，也曾獲頒日本電影學院獎的協會特別獎，並歷任日本雜誌協會理事長等職務。

角川歷彥9月5日談到KADOKAWA遭到搜索時說，「真的是意想不到，只有感到困惑，我並不清楚事實關係」；不過，談到有關賄賂疑雲時也以「絕無此事」強烈否認。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1110914