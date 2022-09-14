美共和黨人拚期中選舉選票 墮胎立場悄然改變

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）距離美國11月期中選舉剩兩個月，共和黨部分人士對墮胎立場也悄然改變，因為意識到立場過於極端，恐讓他們在這場關鍵投票付出慘痛代價。

法新社報導，聯邦最高法院6月間推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，讓墮胎議題躍居全國政治辯論中心。

以總統拜登（Joe Biden）為首的民主黨受到通貨膨脹和經濟趨緩雙重打擊，希望藉由動員捍衛墮胎權的選民保住國會席次。

超保守堪薩斯州近期投票、紐約州初選等多場選舉都顯示，美國多達6成民眾支持墮胎權，這讓民主黨有理由懷抱希望。

但今天，共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）推出新法案，禁止懷孕15週以上女性墮胎，讓局面有了變化。

葛蘭姆的法案比共和黨許多墮胎提案溫和，給予保守派機會對多數支持墮胎權的選民送出立場軟化的訊息。

與前總統川普（Donald Trump）親近的葛蘭姆盛讚這項法案有許多優點，還堅稱他針對這個問題提供了各方共識的解決方案。

布朗大學（Brown University）政治學家希勒－卡陸尼安（Wendy Schiller-Kalunian）表示，共和黨「了解，在2022期中選舉，墮胎權會是比民主黨和無黨籍預期更大的動員力量」。

共和黨在部分地區已悄然改變立場，南卡羅來納州1項禁止女性除了特例外不得墮胎的法案，在共和黨議員倒戈加入民主黨投票反對後，已胎死腹中。

在全國層級的競選活動，也看到了共和黨候選人態度改變。

在競爭激烈的亞利桑那州，共和黨候選人馬斯特斯（Blake Masters）直到最近都把墮胎比喻為「大屠殺」。

但這位聯邦參議員候選人如今只呼籲禁止「懷孕後期墮胎」，宣稱自己立場「與多數美國人一致」。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110914