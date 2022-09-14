新加坡准用莫德納雙價疫苗 滿18歲者作為追加劑

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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）新加坡衛生科學局今天表示，可同時對抗COVID-19原始毒株及Omicron變異株的莫德納雙價疫苗已獲准在新加坡使用；這款疫苗可供18歲及以上的民眾接種作為追加劑。

這是衛生科學局首度臨時授權雙價疫苗在新加坡作為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑使用。

星國衛生科學局發布新聞稿表示，在流行病特別採用程序下，臨時授權使用可同時對抗COVID-19原始毒株及Omicron變異株的莫德納雙價疫苗。

衛生科學局指出，這款疫苗可供18歲及以上、已打完基礎劑的民眾作為追加劑使用。疫苗內含25微克對抗原始毒株、25微克對抗Omicron BA.1變異株的成分，是先前僅對抗原始株的升級版。

經評估臨床數據後，衛生科學局表示，接種這款疫苗作為追加劑有助加強對抗Omicron變異株的免疫力，且維持對原始株的保護力。

衛生科學局也說，接種這款疫苗的副作用大多屬輕微至中等程度，包括接種處疼痛、頭痛及肌肉疼痛等，通常幾天內會自行恢復。

新加坡已批准使用的COVID-19疫苗包括輝瑞、莫德納、中國科興疫苗，以及諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。

據衛生部統計，截至12日，新加坡93%人口已完整接種，80%人口已接種追加劑。星國人口約550萬。

新加坡Omicron疫情保持穩定，昨天新增3352人確診。全國累計186萬4742起確診病例，其中1602人病故。（編輯：高照芬）1110914