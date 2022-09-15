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烏連日告捷是否為戰事轉折點 德防長：尚難判斷

2022/9/15 10:14
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（中央社柏林14日綜合外電報導）德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天表示，現在還無法判斷烏克蘭近日在收復領土上的大幅進展，是否為這場因俄羅斯入侵引爆戰爭的轉折點。

蘭布雷特在德國柏林的國防部接受路透社訪問時表示：「很難評估，因為我們不知道俄羅斯人現在（對烏克蘭的反攻）會如何反應。」

她提及俄軍戰力減弱說：「但這絕對是了不起的成功，會造成俄羅斯的不穩定。」

本月，烏軍由特種部隊帶頭，在烏東哈爾科夫州（Kharkiv）以裝甲部隊快速推進，迫使俄軍棄甲曳兵撤退。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，本月至今，烏軍已收復約8000平方公里領土，接近地中海島國賽普勒斯（Cyprus）本島面積。

路透社尚無法確認烏克蘭宣稱奪回的領土全部規模。

蘭布雷特今天受訪時表示：「這證明烏軍在戰術上處於非常有利的位置，他們能（在某種程度上）擊退攻擊，沒有很多人認為他們做得到。」

蘭布雷特除了上週在蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）舉行的國際會議上承諾提供發電機、冬衣和帳篷外，今天還允諾提供額外援助，以助烏軍在冬季繼續奮戰。

蘭布雷特表示：「我們會繼續透過提供武器來支持烏克蘭。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110915

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