委內瑞拉總統：準備好供應全球石油市場

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（中央社卡拉卡斯14日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，委內瑞拉已「準備好」供應因俄羅斯入侵烏克蘭而元氣大傷的全球石油和天然氣市場。

法新社報導，馬杜洛在石油輸出國家組織（OPEC）秘書長訪問卡拉卡斯期間，舉行的一場會議中說：「委內瑞拉已準備好並願意履行一己之責，以穩定且安全的方式供應全球經濟所需的石油和天然氣。」

儘管多年缺乏投資和維護導致委內瑞拉石油產量降至歷史低點，但馬杜洛堅稱，委內瑞拉的石油業已經「復甦」。

委內瑞拉目前的產量約為每日70萬桶。相較之下，2002年產量則為每日230萬桶。

美國先前為了迫馬杜洛下台，曾對委內瑞拉祭出一系列制裁，其中一項2019年的措施，阻止委內瑞拉在美國市場上買賣其原油。委內瑞拉原油占國家收入的96%。

但由於烏克蘭戰爭導致能源價格飆漲，美國總統拜登政府在5月宣布將放寬部分制裁措施。

馬杜洛譴責各國對俄國實施他所謂的「不合理」制裁，導致如今這場能源「危機」。俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，馬杜洛是少數公開「鼎力支持」俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的國際人物之一。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1110915