特派專欄 土耳其婚禮舞不停 考驗筋骨試煉耐餓力[影]

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跳舞是土耳其婚禮貫穿整場的靈魂，新人開舞後，賓客一一踏入舞池，沒有人在意彼此的舞技，只求放飛自我。中央社記者鍾佑貞薩卡里亞省攝 111年9月15日

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中央社駐伊斯坦堡特派員鍾佑貞／9月15日

土耳其與台灣文化差異大，婚禮就是其一，除了客人通常以白信封裝禮金外，當地婚宴別想吃到飽又掃菜尾，而是得耐餓進入婚禮存在感最強的舞池，大夥跳完舞散會，去巷口吃烤肉才有最實在的飽足感。

土耳其婚禮傳統因各地風俗不同，少則持續數小時，長則數天。婚禮規模多走「人多就是讚」路線，有的數千人包場，或全村上下動員，僅至親出席見證的小型私密婚禮則相當少見。

當地婚禮有獨特傳統，許多源於歷史或宗教儀式，例如有些鄉下地區的婚禮是在男性於午禱結束後，於新郎家門口升起土耳其國旗才正式開始。

一如台灣，土耳其各地也有整新郎的迎娶遊戲，例如上演來來回回數次的「拒於門外」戲碼，新郎得用零錢或糖果拜託女方家族的小朋友行行好開門。新人車隊上街後，行經的民眾也常按喇叭祝賀。

現代許多新人乾脆省去繁文縟節，如薩卡里亞省（Sakarya）一處舉辦的婚禮，就相對簡單。露天喜宴會場可見妝容精緻、身著連身裙的女性人數強壓包頭巾、穿著保守的親友；男性則西裝筆挺，穿梭各桌寒暄。眾賓歡呼聲中，新人風火登場。

親友在台上自成一縱隊，喜孜孜等著將金幣、鈔票別上新人斜掛的緞帶。專業婚攝急卡位，捕捉新人黃金加身的瞬間。或許受瘋狂通貨膨脹影響，掏錢買照片留念的人少了，白包看似也薄了。

待賓客一一坐定，服務生也逐桌上菜，令人思忖烤肉大國土耳其的婚宴是否也走無肉不歡路線，盤內會是沙威瑪、羊腸麵包還是其他叫不出名字的黑海神祕菜餚。

層層堆疊的期待在銀盤上桌後瞬間消散，與台灣喜宴前菜、主餐、飯後甜點水果一道道不同，只見盤中一片蛋糕矗立，周圍3個圓型糕點點綴。口渴的話，桌上有芬達、可樂及水可選。對盼望流水席規格的旅外台灣人而言，紅蟳米糕，炸湯圓及魚翅羹恐怕只能夢裡回憶。

婚禮接著進入喧鬧跳舞重頭戲。

說到土耳其婚禮，跳舞無疑是貫穿整場的靈魂，還相當考驗肩骨靈活度。新人開舞後，賓客一一踏入舞池，沒有人在意彼此的舞技，只求放飛自我。節奏漸快的土耳其樂曲行至一半，新娘眾閨蜜登場：一排穿著細高跟鞋的年輕女性走入舞池，依節奏小幅度擺動手腕，或手指勾手指悠然地前進後退，不搶新人風采。

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正以為震耳欲聾的大鼓樂聲將持續整夜時，晚禱開始，音樂及舞步嘎然而止，眾人坐下低聲聊天，或是上前與新人拍照，熟人談家務事，不熟的尬聊，互問彼此與新人的關係，「你剛剛是不是說你是台灣人？還是韓國？」

禱告聲結束，再掀一波樂聲，幾名體力不支，得哄小孩睡覺的家長陸陸續續離開舞池，同行的土耳其台灣同鄉會會長翁珮菁與夫婿也扶老攜幼準備撤退，等等繞去巷口烤肉店買雞翅、肉丸回家吃。這種如常感，或許也體現土耳其面臨大疫不遠、通膨巨獸當前下，「頭過身就過」的處世哲學。（編輯：陳惠珍/黃自強）1110915

土耳其婚宴較少多道佳餚吃到飽，如果抱有流水席的期待又可秋風掃落葉吃完美食，恐怕會失望，而是得耐餓進入婚禮存在感最強的舞池。中央社記者鍾佑貞薩卡里亞省攝 111年9月15日