日本如臨大敵 南瑪都颱風預測路徑像2004年佳芭

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（中央社東京15日綜合外電報導）今年第14號颱風南瑪都可能撲向日本沖繩或九州地方，由於目前預測路徑跟2004年3度登陸日本釀災的強颱佳芭雷同，日本氣象廳如臨大敵，已經針對各地公布須特別警戒的時間帶。

根據日本氣象廳最新一波觀測，南瑪都（國際命名：NANMADOL）今天下午3時中心位置在日本南方海面上，正以每小時15公里速度朝西行進。

南瑪都目前中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒45公尺，預估9月16日將增強到日本氣象廳定義的「強烈颱風」，屆時中心氣壓將進一步降至965百帕。

根據氣象廳預測路徑，南瑪都可能從鹿兒島縣屋久島南方海域通過後，在九州地方西部外海轉向登陸九州，之後從山口縣2度登陸後出海，然後再從秋田縣3度登陸，甚至最後也不排除登陸北海道。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，受到南瑪都可能侵襲影響，日本沖繩、奄美、西日本等地，甚至是東日本與北日本地方，都可能出現警報級大雨或暴風，氣象廳也公布各地必須特別嚴防颱風災情的時間帶。

根據目前所預測的南瑪都行進路徑，跟曾在2004年8月侵襲日本的第16號颱風佳芭雷同。佳芭當年以中心氣壓950百帕的強烈威力登陸鹿兒島縣，從南往北貫穿九州地方。

當時佳芭接著從山口縣二度登陸日本後出海，沿著日本海朝東北行進，最後從北海道3度登陸日本。

在佳芭接近日本的2004年8月27日到31日間，西日本地方靠太平洋側地區累積雨量超過500毫米；伴隨登陸或接近的影響，日本各地也出現暴風。

瀨戶內海沿岸因為滿潮，光是四國地方的香川縣就有大約2萬2000棟建築物因淹水受災。佳芭在西日本各地帶來災情，總計不幸罹難或失聯人數多達17人。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110915