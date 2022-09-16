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確保能源供應 柏林接管俄羅斯石油公司在德業務

2022/9/16 16:29（9/16 17:05 更新）
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（中央社柏林16日綜合外電報導）德國政府今天表示，他們接管了俄羅斯石油公司（Rosneft）在德國的業務，以確保在俄國入侵烏克蘭後中斷的能源供應。

德國經濟部透過聲明表示，俄羅斯石油公司的德國子公司受到德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）託管。

聲明還指出：「信託管理將應對能源供應安全面臨的威脅。」

法新社報導，俄羅斯石油公司的德國子企業約占德國煉油產能的12%。

德國政府的舉措涉及Rosneft Deutschland GmbH及RN Refining & Marketing GmbH兩間公司，還有PCK Schwedt、MiRo和Bayernoil等3座煉油廠。

這些煉油廠的運作已經中斷，因為德國政府決定削減俄國石油的進口，目標是在今年底前完全停止進口。

透過控制這些煉油廠，德國當局可以使用俄羅斯以外國家的原油進行煉油作業。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1110916

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