彭博：習近平重視蒲亭支持北京對台政策立場

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（中央社紐約16日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，俄羅斯總統蒲亭昨天與中國國家主席習近平會面後，承認習近平對烏克蘭戰爭感到擔憂，但蒲亭有關台灣的評論，對習近平來說可能更重要。

蒲亭昨天在烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會與習近平會面，這是烏克蘭戰爭爆發以來兩人首次面對面會談。蒲亭在會中抨擊他所謂「美國及其附庸在台灣海峽的挑釁」，同時重申支持北京的「一個中國」原則。

北京則感謝莫斯科在台灣問題上的立場，聲稱「任何國家都無權做台灣問題的裁判官」。聲明並未提到烏克蘭。

儘管中國在多大程度上支持蒲亭入侵烏克蘭是個問題，但北京明白表示同意俄羅斯對北大西洋公約組織（NATO）擴張構成安全威脅的不滿。中國曾經指責美國尋求建立印太版本的北約，並認為華盛頓決策者最近的行動是在鼓勵台灣分裂主義。

美國眾議院議長裴洛西訪台後台海緊張情勢加劇，北京並警告，美國國會若通過「台灣政策法」，將出現更多動盪。

北京政策研究機構「全球化智庫」（Center for China and Globalization）創始人王輝耀說：「蒲亭並沒有在烏克蘭問題上尋求中國更多支持，而是承諾在台灣議題上提供（中國）更多支持，這對我來說是新事物，顯示蒲亭希望與中國走得更近，而不是相反。」

儘管目前的焦點是中國在烏克蘭戰爭中可能提供俄羅斯什麼幫助，但長遠來看，北京可能正在計算莫斯科在一旦台海衝突時能提供什麼支持。若戰爭爆發，俄羅斯可能對中國確保糧食和燃料供應無虞非常重要，這些供應有可能因為制裁和美國及其盟國採取任何軍事行動而告中斷。

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，烏克蘭戰爭讓北京有更多籌碼繼續從俄羅斯購買石油和天然氣，長期而言，這有可能轉化為莫斯科對北京更大的軍事支持。

加布耶夫說：「實質幫助將會是在強化人民解放軍方面，如核威懾、武器設計和新系統移轉。這是對中國對台政策的實質支持。」

北京清華大學戰略與安全研究中心上個月發表一篇上海復旦大學俄羅斯研究學者趙華勝的文章，內容寫道若台灣發生戰爭，中國面對來自海上的挑戰，背後將需要一個穩定的戰略支持者。

他寫道，若西方實施禁運，俄羅斯透過管線向中國出口石油和天然氣，便可繞過制裁。他說，海運將變得不可靠，「在發生重大國際危機的情況下，俄羅斯將是中國能想到最重要的外部原油來源，倘若不是唯一一個」。

習近平與蒲亭這次會晤的官方宣傳資料幾乎都未提到關於可能的能源合作具體細節，包括天然氣管線方面的合作。新華社僅報導，中國、俄羅斯和蒙古分別表示，將積極推進中俄在蒙古的天然氣管線建設。

但有可能雙方是在閉門情況下進行相關討論。加布耶夫注意到俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）出席了這次活動。

加布耶夫說：「他是與中國能源關係的負責人。」俄羅斯有「巨大的誘因」與中國在能源方面密切合作，因為俄國為了烏克蘭戰爭在歐洲面臨懲罰性措施。

國際能源總署（International Energy Agency，IEA）表示，中國今年夏季超過歐盟，成為俄羅斯原油最大單一買家。歐盟將於12月5日之後對俄羅斯石油貿易實施航運和保險制裁，這一步伐可能繼續加快。

加布耶夫說：「俄羅斯會去哪裡？中國是主要目的地。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110916