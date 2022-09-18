更多編輯台推薦新聞：
一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...
生活

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

不敵疫情衝擊 百老匯音樂劇「歌劇魅影」明年下檔

2022/9/18 04:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約17日綜合外電報導）受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，紐約百老匯史上最長壽音樂劇「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）將於2023年2月永久停演。

風靡全球的「歌劇魅影」自1988年在百老匯上演以來，歷經經濟衰退、戰爭和文化風氣轉變，一直是百老匯的代表戲碼，該劇將於2023年1月26日慶祝演出35週年。儘管這齣音樂劇創下百老匯最長壽的紀錄，預計累積總演出場次將達1萬3925場，仍不敵疫情衝擊，即將走入歷史。

美聯社報導，這是一齣成本高昂的音樂劇，需要精心製作的布景和服裝，以及龐大的演員陣容和管弦樂隊。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

然而，自百老匯因疫情被迫熄燈18個月，並於去年10月重新開演後，該劇的票房收入一直很不穩定，有時每周可突破100萬美元，有時掉到85萬美元左右，上週該劇的票房則為86萬7997美元。

改編自卡斯頓勒胡（Gaston Leroux）同名經典小說的「歌劇魅影」於1986年在英國倫敦首映，至今已在全球183個城市上演、吸引超過1億4500萬人觀看，並以17種語言進行超過7萬場演出。（譯者：施施）1110918

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族