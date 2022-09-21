巴西總統聯合國發言 批評主要競選對手

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西總統波索納洛今天在紐約舉行的第77屆聯合國大會辯論開幕式上發言，為他的政府辯護，並批評他將在10月總統大選面臨的主要對手、工黨的前總統魯拉。

巴西將在10月2日舉行總統大選首輪投票，波索納洛（Jair Bolsonaro）在第77屆聯合國大會開幕式上表示，巴西在對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行方面取得成功，並強調他在2020年和2021年質疑的疫苗接種是防疫關鍵。

波索納洛說，全世界的貧困現象因大流行有所增加，但巴西經濟正處於全面復甦階段，就業率高、通貨膨脹率低；自6月以來，汽油價格和電費已經分別下跌30%和15%以上。

波索納洛還說，巴西的農業綜合企業是「國家的驕傲」，2022/2023年期間，總產量預計將超過3億噸。

波索納洛說，40年前巴西只進口食品，如今大力投資科學和創新，結合生產力和可持續性後，巴西已成為世界上最大的食品出口國之一。

波索納洛呼籲結束烏克蘭戰爭，但批評對俄羅斯的制裁，倡議通過對話實現和平。

波索納洛談到捍衛女性議題，並提及第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）。蜜雪兒在競選活動中非常突出，試圖吸引波索納洛在民調中一直爭取不到的女性選民。

波索納洛還談到貪腐，說他消除了工黨任內的「系統性腐敗」，但沒有提及他在總統競選中主要對手工黨候選人魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的名字。

波索納洛說：「左翼治理巴西的2003年至2015年間，巴西國家石油公司（Petrobrás）因管理不善，政治瓜分和挪用公款而產生的債務達到約1700億美元。」

魯拉從2003年到2010年治理巴西，他的繼任者羅賽芙（Dilma Rousseff）在2011年至2016年間擔任總統。

波索納洛說：「對此有責任的人在三審法院被一致定罪，舉報人歸還了10億美元，並向美國證券交易所支付了另外10億美元的股東損失。這都是過去的巴西。」

魯拉競選團隊聲明說：「波索納洛像往常一樣說謊。例如他說他的政府致力對抗大流行，但所有巴西人都知道這是一個謊言。波索納洛只是絕望，才會不當利用總統職位進行失敗的競選活動。」

巴西聯邦最高法院2021年判決，將魯拉在巴西石油公司貪瀆案的指控與定罪判刑作廢。專家表示，這些司法程序是因技術原因被作廢，法院沒有宣判魯拉無罪，而是必須由巴西利亞聯邦特區聯邦法院分析，裁決定罪結果是否能獲得驗證和再利用。（編輯：馮昭）1110921