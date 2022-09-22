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中俄外長會 北京挺俄羅斯在聯合國的權利

2022/9/22 15:32
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（中央社記者呂佳蓉台北22日電）中國國務委員兼外長王毅當地時間21日在聯合國大會舉行期間與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。王毅表示，俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，理應發揮應有作用。

根據中國外交部新聞稿，王毅在會見拉夫羅夫（Sergei Lavrov）時表示，當前，疫情形勢依然嚴峻，國際格局複雜演變。「中俄作為安理會常任理事國和負責任大國，理應發揮應有作用」。

然而，根據俄羅斯衛星通訊社報導，王毅說，「雖然聯合國位於美國，但聯合國本身屬於我們所有人。」俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮其重要作用。「沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利」。

根據中國外交部新聞稿，雙方還針對了烏克蘭問題交換了意見。

王毅強調，中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切。

拉夫羅夫則闡明了俄方立場，強調安全不可分割，俄方仍願通過對話和談判解決問題。

此外，雙方還就朝鮮半島局勢等交換了看法。

美國總統拜登當地時間21日在聯合國大會演說指責俄羅斯作為聯合國安全理事會常任理事國，卻侵犯鄰國，企圖讓烏克蘭從地圖上消失，「無恥違反聯合國憲章核心宗旨」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴聯合國，俄羅斯對烏克蘭犯下侵略罪行，烏方要求「公正懲罰」；他也希望取消俄羅斯在聯合國安全理事會的否決權。（編輯：吳柏緯）1110922

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