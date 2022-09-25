專家：沙烏地促成戰俘獲釋 或有助王儲恢復名聲

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（中央社利雅德25日綜合外電報導）分析家表示，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼的聲譽在2018年記者哈紹吉謀殺案後受損，如今沙國促成在烏克蘭被俘的外籍戰士獲得自由，可能有助王儲恢復國際名聲。

分析家也認為，西方國家試圖在俄烏戰爭中孤立莫斯科（Moscow），沙國獲得這項外交勝利，也向西方夥伴傳達王儲與俄羅斯結盟的價值。

路透社報導，在王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）斡旋下，俄羅斯21日釋放10名在烏克蘭俘獲的外國人，其中包括5名英國人和2名美國人。

這項行動似乎是穆罕默德．沙爾曼謹慎培養與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的關係而促成。與此同時，在土耳其協助調解下，俄烏兩國互換戰俘，俄方釋放215名烏克蘭戰俘，換取烏克蘭釋放55名俄羅斯戰俘和親俄烏克蘭人。

美國萊斯大學貝克研究所（Rice University's Baker Institute）政治學家伍瑞克森（Kristian Ulrichsen）說，沙烏地與俄國的工作關係，似乎是選擇調解人時的關鍵要素。

伍瑞克森表示：「透過批准這次調解並取得成果，穆罕默德．沙爾曼得以呈現自己有能力扮演區域政治家的角色，藉此抗衡王儲是個衝動、搗亂者的說法。」

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沙烏地外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）則對英國廣播公司（BBC）說，沙國參與斡旋換俘是出於人道動機。他否認王儲為了恢復自己的名聲而涉入。

穆罕默德．沙爾曼最初的形象是個大膽的改革家，但「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年死於被認為與王儲關係緊密的沙國特工之手，重創王儲形象，但他否認下令殺死哈紹吉。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110925