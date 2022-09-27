墨西哥學生集體失蹤8週年 數千人示威要真相

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（中央社墨西哥市27日綜合外電報導）2014年，墨西哥有43名學生在前往示威的途中失蹤，至今下落不明。在8週年這一天，數千名示威者，包括失蹤學生家長再次走上街頭，要求讓真相水落石出。

法新社報導，失蹤學生親友、墨西哥學生和其他示威民眾行經墨西哥市市中心，高喊「他們把他們活生生帶走、我們要他們活著回來！」

有些人手持標語，上頭寫著「是軍人幹的」。1名失蹤學生的母親納瓦（Blanca Nava）說，「我們要求軍隊受審、受到懲罰」。

2014年9月26日，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）發生一起集體失蹤案，43名師範學生搭乘巴士前往墨西哥市示威，隨後失蹤、下落不明。

根據調查人員的說法，貪腐警察將學生拘留，並交給販毒集團，販毒集團誤認這批學生是敵對幫派的成員，然而案發經過一直存有爭議。調查人員把這起暴行稱作是涉及軍隊和其他公部門的「國家犯罪」。

在43名學生失蹤8週年的這一天，數千名墨西哥人發起示威、要求伸張正義。

路透社報導，失蹤學生家長表示，上個月墨西哥檢察總長卡拉姆（Jesus Murillo Karam）因涉及此案被捕後，他們原本燃起了一絲希望。

不過當在監的卡拉姆被批准暫停審判、以及近20名嫌犯的逮捕令被取消後，學生家長們說感覺自己被耍了。

納瓦說，「說真的，感覺他們只是在戲弄我們。總統先生，我們要求真相」。

43名失蹤學生的父母呼籲墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）謹守諾言，並痛批政府釀成大錯。

羅培茲歐布拉多呼籲示威者和平集會，紀念受害者，這起悲劇震驚墨西哥、也引起國際社會憤慨。

上週五墨西哥才傳出有抗議群眾對軍營丟擲石塊和土製爆炸裝置的衝突事件，導致數十名安全部隊人員受傷。

羅培茲歐布拉多宣布昨天為全國哀悼日，並告訴記者，唯一目的在於避免暴力。（譯者：張欣瑜/核稿：劉淑琴）1110927