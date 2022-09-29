BBC撙節成本和數位轉型 World Service將裁近400人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天宣布，旗下BBC World Service將裁汰近400人，這是其撙節成本和轉型數位平台計畫的一部分。

法新社報導，BBC表示，旗下國際服務部門必須撙節2850萬英鎊，這屬於更廣泛撙節5億英鎊計畫的一部分。下月是BBC開播100年。

BBC World Service是英國最知名的全球品牌之一，目前提供全球41種語言服務，每週聽眾約3億6400萬人。

然而，BBC表示，閱聽人習慣已經改變，越來越多人上網看新聞，加上BBC經費受到凍結，營運成本攀升，意味著「數位優先」將符合財務效益。

BBC表示：「今天的提案總共將裁汰約382個職務。」

BBC目前已有11種語言服務轉型為純數位化。

根據這項重整計畫，還會有包括中文、印尼文等7種語言將跟進。

倘若這項提案獲得職員和工會同意通過，中文、阿拉伯語、波斯語、吉爾吉斯語、印度語、孟加拉語、坦米爾語（Tamil）和烏爾都語（Urdu）等語言的電台服務將停止。（譯者：劉淑琴）1110929