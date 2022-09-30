阿富汗教育中心發生自殺炸彈攻擊 19人喪命

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（中央社喀布爾30日綜合外電報導）阿富汗警方表示，首都喀布爾（Kabul）一所學習中心今天上午發生自殺攻擊，造成19人喪命，當時學生們正在準備考試。

法新社報導，這起爆炸案發生在喀布爾西部的達斯特巴奇地區（Dasht-e-Barchi），當地人口多為什葉派穆斯林，是少數族群哈扎拉（Hazara）聚居地，發生過多起阿富汗死傷最慘重的攻擊案。

警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）說：「自殺炸彈客襲擊這所教育中心時，學生正在準備考試。很不幸地，有19人罹難，27人受傷。」

網路上流傳的影片和當地媒體刊登的照片顯示，身上染血的受害者被帶離現場。

內政部發言人塔克爾（Abdul Nafy Takor）稍早在推特發文說：「維安團隊已抵達現場，稍後會公布這起攻擊案的性質和傷亡細節。」他還說：「攻擊民用設施，證明了敵人泯滅人性的殘暴、毫無道德準則。」

武裝組織「塔利班」（Taliban）去年重新掌控阿富汗政權，終結了20年來的戰爭，暴力也顯著減少，但近幾個月來，在這些強硬派伊斯蘭主義者掌控之下，治安開始惡化。

阿富汗的什葉派哈扎拉族群數十年來遭受迫害，塔利班還曾被控於1996年至2001年首度掌權期間虐待這個族群。在塔利班重返執政後，又出現了類似控訴。

哈扎拉也經常成為極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）的攻擊目標。伊斯蘭國與塔利班互相敵對，但兩者都認為哈扎拉是異端。

這個地區發生過無數攻擊案，許多是針對兒童、女性和學校。

在阿富汗，教育是一個極易引發衝突的議題，塔利班禁止許多女孩上中學，伊斯蘭國也反對女子受教育。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110930

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。