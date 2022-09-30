韓國富川國際漫畫節實體舉行 13國coser共襄盛舉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

韓國富川國際漫畫節30日開幕，來自各國的coser（角色扮演者）到場共襄盛舉。中央社記者廖禹揚富川攝 111年9月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚富川30日專電）先前因疫情連續2年採線上舉辦的富川國際漫畫節今年重啟實體活動，開幕第一天就聚集300多名國內外漫畫業界人士，以及與來自13國的coser（角色扮演者）共襄盛舉。

第25屆富川國際漫畫節今年以得獎作品「未來的骨董店」發想，訂定「『異，e，理，利』世界」主題，展現因疫情被隔絕開的漫畫與漫畫家、漫畫生態系，以另一種方式重新連結的意涵。

今年富川國際漫畫節自9月30日至10月3日在富川漫畫博物館舉辦活動，除展出今年漫畫大獎得獎作品，還策劃K-TOON NFT ART展、比利時漫畫Le Cat展、韓中建交30周年紀念展等多項展覽。

呼應主題，座談活動則邀請到法國及剛果漫畫業界專家座談，分享其他國家漫畫節與業界在疫情影響下的改變。以及為了漫畫相關科系畢業生量身打造的網漫製作人職業座談會、就業面談及著作權講座等多項專業活動。

另外一項最令人期待的活動則是將在10月2、3日登場的京畿國際cosplay（角色扮演）節，去年因疫情影響，cosplay活動改由線上進行，邀請海內外coser以事前錄製影片方式選出優秀作品，今年改回實體舉行，讓許多coser相當期待。

搶先在開幕式中扮演近期在台日韓人氣都相當高的間諜家家酒（SPYxFAMILY）中主角的coser向中央社記者表示，久違參與實體cosplay活動，在現場能與許多國內或海外coser互動，非常興奮也很享受。

今年共有來自13國的coser將參加10月2日開幕的國際cosplay節，大會將在10月3日選出優勝者並舉行頒獎典禮。（編輯：高照芬）1110930