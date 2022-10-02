北溪2號管線停止外洩 北溪1號狀況不明

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（中央社柏林1日綜合外電報導）輸送俄羅斯天然氣至歐洲的北溪（Nord Stream）管線9月26日疑因遭到人為破壞，導致氣體外洩。一名發言人表示，由於氣體和水壓已達到平衡，北溪2號已在今天停止外洩。

北溪2號發言人利塞克（Ulrich Lissek）告訴法新社，波羅的海（Baltic Sea）的「水壓成為管線封閉的因素之一，因此內部氣體無法繼續排出。結論是，目前管道內仍有殘留的天然氣。」

被問及管道中還有多少天然氣時，利塞克說：「這是一個價值100萬美元的問題。」

目前無法取得北溪1號洩漏狀態相關資訊，這條管線的洩漏點明顯大於北溪2號。

由於烏克蘭戰爭引發爭執，這兩條輸氣管在發現漏氣前即已停止對歐洲輸送天然氣，不過因壓力作用，管路內部仍有氣體。

上月26日，北溪1號和北溪2號管線發生2起不明原因爆炸，此後瑞典和丹麥當局發現4處位置出現漏氣。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）今天稍早表示，德國將與丹麥和瑞典共組調查單位，以查明北溪管線顯然遭到「人為破壞」一事。（譯者：施施）1111002