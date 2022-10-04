律師：沙王儲任總理 可享豁免不因哈紹吉案遭訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約3日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及2018年沙國記者哈紹吉命案而在美國面臨訴訟，律師今天在法庭表示，王儲上週獲任命為總理，確保了擁有不受起訴的豁免權。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內被沙國特工殺害並肢解，美國情報部門認為這是由多年來一直是沙國事實上統治者的穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）下令執行。

穆罕默德．沙爾曼先是否認下令殺害哈紹吉，後來承認這起事件是「在我的監督下」發生。

上週，穆罕默德．沙爾曼年邁的父親、國王沙爾曼（King Salman）在王室命令中任命穆罕默德．沙爾曼為總理。沙國官員表示，這與王儲已在執行的職責相符。

穆罕默德．沙爾曼的律師在請求華盛頓聯邦地方法院駁回此案的請願書中說：「王儲毫無疑問有權享有基於身分的豁免權。」

美國總統拜登曾告訴穆罕默德．沙爾曼，他認為王儲要為哈紹吉之死負責。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111004