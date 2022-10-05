巴西總統選舉第2輪 政治人物黨派紛紛表態

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西總統大選進入第2輪，候選人魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）和波索納洛（Jair Bolsonaro）今天開始在第2輪競選中獲得重量級政治人物的公開支持。

工黨籍前總統魯拉和自由黨籍現任總統波索納洛分別在首輪投票中獲得48.43%和43.2%的選票，一齊挺進30日將舉行的第2輪決選。

連任成功的新黨籍米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）州長傑馬（Romeu Zema）和自由黨籍里約熱內盧州州長卡斯楚（Cláudio Cstro）上午宣布支波索納洛。

波索納洛也爭取到在2日試圖連任失敗的巴西民社黨籍聖保羅州長賈西亞（Rodrigo Garcia）支持。

首輪投票得票率第4的總統候選人葛梅斯（Ciro Gomes）所屬的勞工黨下午宣布支持魯拉後，葛梅斯也發布影片表示支持政黨的決定，但強調如果魯拉當選，他不會成為新政府的一員。

2020年與波索納洛決裂而離開政府的前司法部長莫羅（Sergio Moro）今天在社群媒體宣布支持波索納洛。莫羅是審判國營巴西石油公司（Petrobrás）貪腐案、讓魯拉在2018年入獄的主要一審法官，在今年選舉中當選參議員。

莫羅在社群媒體寫道：「魯拉政府標誌民主的腐敗，所以他不是（最好的）選舉選擇。（所以）為反對工黨的權力計畫，我宣布在第2輪支持波索納洛。」

首輪投票得票率第3的民運黨總統候選人泰貝特（Simone Tebet）在首輪計票後即表示，將等候支持她競選的聯盟陣營黨派的立場，之後再宣布她在第2輪的決定。

除了民運黨，組成聯盟陣營的還有巴西民運黨和公民黨。公民黨已宣布支持魯拉；巴西民運黨今天開會決定保持中立，開放黨員自行決定支持魯拉或波索納洛。

魯拉競選團隊昨天開會決定將第2輪的宣傳造勢活動集中在巴西東南部，特別是米納斯吉拉斯州，以確保首輪獲得的優勢不會消失。

魯拉競選團隊成員認為，魯拉在巴西最大票倉聖保羅州和米納斯吉拉斯州獲得票數低於預期，是將選舉推進第2輪的決定性因素。

現在，預料與魯拉搭檔的副總統候選人、巴西社會黨籍前聖保羅州長奧克明（Geraldo Alckmin）將採取行動，加強聖保羅州內地的宣傳造勢活動，試圖扭轉波索納洛在該州的優勢。

波索納洛競選團隊指出，現任總統在第2輪的競選活動也將集中於東南部，特別是聖保羅、里約熱內盧和米納斯吉拉斯3州。（編輯：馮昭）1111005