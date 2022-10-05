美太平洋艦隊司令：有能力突破中國對台海上封鎖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）表示，如果中國對台灣進行海上封鎖，美國和盟國有能力予以突破。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，帕帕羅上週告訴日經和隨同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）前往夏威夷的一群記者，中國當然擁有「足夠數量的船艦和能力執行海上封鎖」。

「接下來的問題是：『盟國有能力突破封鎖嗎？』答案是肯定的。」

帕帕羅相信，華盛頓就算靠自己的力量也能辦到，並列舉美國在火力數量以及「在關鍵領域的優勢」，這可能是指核潛艦和其他水下力量。

不過一名美國國防官員擔心，北京可能使用其他手段切斷台灣的海上通道，同時隱瞞這樣做的意圖。

中國於8月進行大規模軍事演習時，在台北港和高雄港附近劃定了演習區。中國軍隊在演習期間發射11枚彈道飛彈，而飛彈有落在這些區域外的一定風險。

演習迫使民用船隻和飛機改變航道和航線。這位官員稱：「這對正常活動產生相當大的影響。」

在軍演前警告民用船隻以確保他們的安全，與實施封鎖不讓他們進入，兩者間的界限很模糊。

這位國防官員說：「你可以合法、安全地反復實施這類封閉區，從本質上封鎖台灣的通道，對台灣或美國來說，要挑戰或反擊這一作法都非常困難。」

無論美國如何指控中國意圖實施封鎖，北京都可以否認。若華盛頓不能明確斷定中國已實施封鎖，便無法採取行動予以突破。

中國面臨的問題是，封鎖能否實現讓台灣與大陸統一的目標。

一位台灣高級官員堅稱，台北不會屈服於中國的壓力。他說：「我認為中國施壓、脅迫的行動已被證實效果適得其反。這些脅迫性措施不僅增強我們人民捍衛民主的決心和意志，還為台灣爭取到國際支持。」

華府智庫「新美國安全中心」（Centre for a New American Security）印太安全研究員史托克斯（Jacob Stokes）認為，北京不太可能透過封鎖達成統一，但他也指出，台灣「高度融入並依賴全球貿易」，將很容易受到這種策略影響。

史托克斯說：「台灣政府可以透過儲備糧食、燃料和醫療用品等基本必需品，為國民在封鎖中生存下去做更多準備。」

美國國防官員預測，若封鎖無效，中國將透過其他方式升高緊張情勢，如占領台北控制下的一些小島。他說，這將創造一種說法，即「我們可以對大島做同樣的事情。別讓我們證明這一點」。

靠近中國福建省的金門和馬祖，以及南海的太平島，皆被認為特別難以防禦。

美國並無法律義務防衛台灣。在台灣本島未受攻擊的情況下，可能很難要求華盛頓與北京開戰，且這最終將會是個政治決定。美國總統拜登曾表示，若中國入侵，華盛頓將防衛台灣，但未提供任何細節。

這位國防官員說：「我們需要在戰區前進部署，部分原因是要有能力對太平島這類地區的衝突做出反應。」

「我們需要進入有爭端的領域這一事實，對於我們為領導人提供各種選項的能力相當重要。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111005