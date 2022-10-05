丹麥大選11月1日舉行 左右陣營民調不相上下

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（中央社哥本哈根5日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，國會大選將於11月1日舉行。目前的民調顯示，她所領導的左派聯盟和對手右派聯盟勢均力敵。

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在記者會上表示：「我今天向女王報告將舉行國會選舉。」

根據丹麥的制度，2019年6月上台至今的佛瑞德里克森必須在2023年6月以前舉行國會大選。

不過，支持佛瑞德里克森少數政府的小黨向她發出最後通牒，要求她在10月6日國會首次辯論大會前宣布舉行大選。

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近日民調顯示，以佛瑞德里克森領導的社會民主黨（Social Democrats）為首，由幾個左翼政黨組成的「紅色集團」（red bloc），得票率介於47-50%；而包括自由黨（Liberal Paty）、保守黨（Conservative Party）和3個民族主義右翼政黨在內的「藍色集團」（blue bloc）得票率為49-50%。

以席次來看，若沒有來自格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）的國會議員支持，紅、藍集團在國會中都無法掌控多數席次。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1111005