更多編輯台推薦新聞：
塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄
運動

影片／MLB賈吉出生就被拋棄 養父母用心栽培寫巨砲紀錄

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格
國際

蘋果受挫 歐洲議會通過2024年底充電接頭統一Type C規格

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

丹麥大選11月1日舉行 左右陣營民調不相上下

2022/10/5 21:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哥本哈根5日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森今天表示，國會大選將於11月1日舉行。目前的民調顯示，她所領導的左派聯盟和對手右派聯盟勢均力敵。

法新社報導，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在記者會上表示：「我今天向女王報告將舉行國會選舉。」

根據丹麥的制度，2019年6月上台至今的佛瑞德里克森必須在2023年6月以前舉行國會大選。

不過，支持佛瑞德里克森少數政府的小黨向她發出最後通牒，要求她在10月6日國會首次辯論大會前宣布舉行大選。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

近日民調顯示，以佛瑞德里克森領導的社會民主黨（Social Democrats）為首，由幾個左翼政黨組成的「紅色集團」（red bloc），得票率介於47-50%；而包括自由黨（Liberal Paty）、保守黨（Conservative Party）和3個民族主義右翼政黨在內的「藍色集團」（blue bloc）得票率為49-50%。

以席次來看，若沒有來自格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）的國會議員支持，紅、藍集團在國會中都無法掌控多數席次。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1111005

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族