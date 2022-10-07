拜登檢討大麻政策 特赦只因持有而遭聯邦定罪者

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登今天特赦了數以千計單純因為持有大麻而在聯邦層級被定罪的人，並主張檢討這類藥物的分級方式。

不過，英國廣播公司（BBC）提到，此舉只惠及相對少數的大麻定罪案，因為多數案子發生在州層級，且拜登並未宣布大麻全面合法化。近期民意調查結果顯示，多數美國人認為大麻應該合法。

路透社報導，拜登表示，數以千計人可能因為曾違反聯邦法而被剝奪就業、居住、受教育的機會，而他採取的行政作為將減少這些「連帶」影響。

美國已有近40個州將大麻的部分使用形式合法化，但在某些州和聯邦層級的規範中，這仍是完全非法。重新分級將是擴大大麻合法化範圍的第一步，此舉獲得大多數美國人支持，也將為企業和執法單位帶來徹底改變，並影響數以百萬計人。

拜登這項決定兌現了他的競選承諾，也可能在11月期中選舉前，討好那些在政治上左傾的支持者。拜登所屬的民主黨亟欲在這次期中選舉捍衛聯邦參眾兩院的主導權。

拜登說：「我們針對大麻的不當做法，顛覆了許多生命，是時候把錯誤修正過來了。」

拜登也敦促各州州長跟進。他說：「就像沒有人應該只因持有大麻就被關進聯邦監獄一樣，也沒有人應該因為這個原因而被關進地方或州立監獄。」

一名政府高階官員表示，可能有超過6500名在聯邦層級被定罪的人獲得特赦。

拜登此舉遭到一些共和黨人的批評。美國選民通常較青睞共和黨而非民主黨所提出的犯罪相關政策。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111007