更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登檢討大麻政策 特赦只因持有而遭聯邦定罪者

2022/10/7 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登今天特赦了數以千計單純因為持有大麻而在聯邦層級被定罪的人，並主張檢討這類藥物的分級方式。

不過，英國廣播公司（BBC）提到，此舉只惠及相對少數的大麻定罪案，因為多數案子發生在州層級，且拜登並未宣布大麻全面合法化。近期民意調查結果顯示，多數美國人認為大麻應該合法。

路透社報導，拜登表示，數以千計人可能因為曾違反聯邦法而被剝奪就業、居住、受教育的機會，而他採取的行政作為將減少這些「連帶」影響。

美國已有近40個州將大麻的部分使用形式合法化，但在某些州和聯邦層級的規範中，這仍是完全非法。重新分級將是擴大大麻合法化範圍的第一步，此舉獲得大多數美國人支持，也將為企業和執法單位帶來徹底改變，並影響數以百萬計人。

拜登這項決定兌現了他的競選承諾，也可能在11月期中選舉前，討好那些在政治上左傾的支持者。拜登所屬的民主黨亟欲在這次期中選舉捍衛聯邦參眾兩院的主導權。

拜登說：「我們針對大麻的不當做法，顛覆了許多生命，是時候把錯誤修正過來了。」

拜登也敦促各州州長跟進。他說：「就像沒有人應該只因持有大麻就被關進聯邦監獄一樣，也沒有人應該因為這個原因而被關進地方或州立監獄。」

一名政府高階官員表示，可能有超過6500名在聯邦層級被定罪的人獲得特赦。

拜登此舉遭到一些共和黨人的批評。美國選民通常較青睞共和黨而非民主黨所提出的犯罪相關政策。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111007

拜登
大疆科技、華大基因列美國防部黑名單 禁投資中企再增13家 美擬打擊中國晶片製造商 傳不波及三星SK海力士
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
拜登：核子末日決戰風險再現 冷戰以來首見