摩爾多瓦稱莫斯科飛彈越領空 召見俄大使要求說明

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（中央社摩爾多瓦首都基希涅夫10日綜合外電報導）摩爾多瓦今天表示，俄羅斯攻擊烏克蘭的巡弋飛彈飛越該國領空，已召見俄大使要求說明。此外，東歐媒體NEXTA在推特發布的地圖顯示，烏境內烽火遍地、16處遇襲。

法新社報導，摩爾多瓦外交部長波皮斯庫（Nicu Popescu）在推特發文稱：「今天早上，黑海的俄羅斯軍艦向烏克蘭發射3枚巡弋飛彈，它們飛越摩爾多瓦領空。我已下令召見俄羅斯大使，並要求對方解釋。」

波皮斯庫對俄國發動攻擊表示憤慨，「俄羅斯火箭攻擊烏克蘭各城市令人髮指，其中包括首都基輔，還攻擊平民目標。俄羅斯必須停止殺戮。」

波皮斯庫說，他的辦公室已經和摩爾多瓦位於基輔的大使館人員聯絡上。所有人員都安全，並「正在躲避這些對平民無謂的攻擊」。

波皮斯庫說：「我們對這些殘酷攻擊下的受害者表示哀悼。」

連接俄羅斯併吞領土克里米亞與俄國本土的重要橋梁克里米亞大橋發生爆炸受損，莫斯科認為是烏克蘭所為。

俄羅斯軍隊今天上午朝烏克蘭發射至少75枚飛彈，鎖定首都基輔和烏國南部、西部城市。烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，俄國飛彈攻擊至少造成11人死亡，64人受傷。

國家緊急救難服務處在通訊軟體Telegram上表示，俄國飛彈攻擊後，國內4州陷入停電，其中包括利維夫（Lviv）、波塔瓦（Poltava）、蘇米（Sumy）和特諾皮爾（Ternopil）。其他地區也傳出部份電力中斷的情況。

東歐的媒體集團NEXTA在推特發布一張烏克蘭地圖，並以火焰圖示標示出遭俄羅斯飛彈襲擊的16處地點。

摩爾多瓦和烏克蘭一樣，過去曾為蘇聯加盟共和國，目前由親西方的政府執政。

自從俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，數十萬烏克蘭難民湧入摩爾多瓦。

歐盟授予摩爾多瓦和烏克蘭加入歐盟的候選國資格，在面對俄羅斯的威脅之際，藉此表達對兩國的支持。

摩爾多瓦境內的聶斯特河沿岸地區（Transnistria），目前被莫斯科扶植並提供武裝的親俄派分離勢力所盤據。（譯者：劉淑琴/核稿：楊明暐）1111010