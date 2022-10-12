CNN專訪 拜登：蒲亭理性但嚴重誤判侵烏能力[影]

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美國總統拜登（前）11日與烏克蘭總統澤倫斯基及G7領導人舉行線上會議商討烏克蘭情勢。（圖取自facebook.com/POTUS）

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統拜登今天在美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，他相信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「理性的人」，卻嚴重誤判了他侵略烏克蘭和壓制烏國人民的能力。

拜登告訴CNN主播塔柏爾（Jake Tapper）：「我認為他是理性的人，但已嚴重誤判。」完整專訪內容在美東今晚9時（台灣時間12日上午9時）播出。

CNN報導，拜登和他的部會首長及西方盟國領袖在過去數個月持續爭論蒲亭可能採取的下一步，而俄軍近來在烏克蘭戰場屢屢挫敗顏面盡失。拜登上週警告，世界自冷戰以來首度處於核子「末日決戰」風險中。

各國領袖力圖預測蒲亭的下一步，蒲亭是否理性行動一直是他們激烈辯論的主題。然而拜登今天說，他相信蒲亭有理性，但這位俄國領導人針對烏克蘭的目標很荒謬。蒲亭在2月開戰時的演說講得憤慨。

他當時以「非軍事化」和「去納粹化」為由，宣布對前蘇聯加盟國烏克蘭採取「特別軍事行動」，保護烏克蘭境內講俄語的人。

拜登說：「聽聽他說的，聽聽他在做出決定後發表的演說，他談到這整個想法，認為他需要成為那個團結所有講俄語民眾的俄羅斯領導人。我的意思是，我就認為這沒有道理。」

拜登進一步表示，蒲亭誤以為烏克蘭會屈服於俄羅斯的侵略，烏國人民的激烈抵抗證明了俄方誤判。

拜登說：「我認為他的演說、他的目標是不合理的。我認為他以為自己會受到對方張開雙臂歡迎，以為這是祖國母親（Mother Russia）在基輔的家且他會受到歡迎，我認為他完全誤判。」

拜登稍早透過視訊與七大工業國集團（G7）領袖會談，聽取烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的訴求。澤倫斯基表示，面對俄羅斯新一波轟炸，各國必須協助烏克蘭加強空中防禦。

白宮官員表示，美國準備進一步加強烏克蘭的防空系統，包括儘速運交「國家先進防空系統」（NASAMS）。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天也呼籲美國盟邦，加速向烏克蘭提供財務援助。

法新社報導，葉倫表示，加速提供更大規模的援助，將有助烏克蘭維持政府必要服務，並且「開始建設和復原」。

葉倫強調，美國將在未來幾週內開始「向烏克蘭政府提供（美國）國會9月30日通過的45億美元援助」。

美國國會9月30日通過臨時開支法案，包含協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的123億美元援助，涵蓋上述的45億美元。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1111012