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台灣形象展揭幕 美商務部次長：深化台美關係

2022/10/13 01:21（10/13 01:31 更新）
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台灣形象展美東時間12日在華府揭幕。美國商務部次長拉哥表示，台灣是美國重要貿易夥伴與快速成長的外國直接投資來源地，對美國經濟具有重要意義，未來美方會持續擴大並深化雙邊關係。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府揭幕。美國商務部次長拉哥表示，台灣是美國重要貿易夥伴與快速成長的外國直接投資來源地，對美國經濟具有重要意義，未來美方會持續擴大並深化雙邊關係。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）台灣形象展今天揭幕。美國商務部次長拉哥表示，台灣是美國重要貿易夥伴與快速成長的外國直接投資來源地，對美國經濟具有重要意義，未來美方會持續擴大並深化雙邊關係。

台灣形象展今天在美國華府盛大開幕。除了拉哥（Marisa Lago）與美國在台協會美國在台協會主席莫健（James Moriarty）外，聖露西亞、海地、馬紹爾群島等友邦駐美大使也都受邀出席。

主管國際貿易事務的拉哥致詞時表示，台灣作為貿易夥伴與快速成長的外國直接投資來源，對美國經濟具有極重要意義。台美在關鍵領域與關鍵政策優先事項方面具成效的合作，以因應區域與全球在貿易與投資挑戰。

她指出，美台致力於強化夥伴關係，以確保共同價值觀、利益、繁榮與經濟安全。這個美好願景正是美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和王美花在去年12月建立美台科技、貿易和投資合作的動力。

雷蒙多與王美花去年12月首度舉行視訊會議，討論雙邊商業及投資關係的重要性，並同意透過新建立的「美台技術貿易暨投資合作架構」（TTIC）持續合作。

拉哥指出，TTIC具體目標是推動半導體、電動車與電訊、網絡安全、能源領域的合作與創新，「所有這些都在本次博覽會上展出」。

拉哥指出，美國政府高度專注於擴大並深化美台夥伴關係，美方會堅定展現承諾。

莫健則表示，台灣形象展凸顯台灣的創新技術與豐富的文化，美台是密切夥伴，美方會持續深化與台灣的經濟聯繫。

他指出，台灣是世界的矽島，在全球半導體供應鏈扮演著舉足輕重的角色。因此，這次展覽對美台企業探索增強台美供應鏈韌性的機會至關重要。（編輯：陳正健）1111013

美國在台協會主席莫健表示，台灣形象展凸顯台灣的創新技術與豐富的文化，美台是密切夥伴，美方會持續深化與台灣的經濟聯繫。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
美國在台協會主席莫健表示，台灣形象展凸顯台灣的創新技術與豐富的文化，美台是密切夥伴，美方會持續深化與台灣的經濟聯繫。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府盛大揭幕。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
台灣形象展美東時間12日在華府盛大揭幕。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年10月13日
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