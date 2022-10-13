北韓頻繁射飛彈 南韓部署核武聲浪升高

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）北韓近期數度發射飛彈，外界預期第7次核試驗可能迫在眉睫，南韓國內對部署核武因應的聲浪愈發高漲。朝鮮日報報導，南韓政府已向美方提出相關要求，官方未證實這項報導。

南韓「朝鮮日報」今天引述高層國安官員說法報導，南韓政府已向美方要求在南韓部署美國核飛彈等「核保護傘」，現正與美方商討多種方案。

南韓總統尹錫悅上午受訪，就政府向美方要求共享核武的報導表示，「身為總統不便就這類安保事項公開證實或表態」，但他也說，南韓及美國朝野都有許多關於擴張遏制的意見，政府聽取這些意見後會仔細考量各種可能性。

南韓聯合新聞通訊社解讀，尹錫悅這番言論代表南韓在與美方就日漸升溫的北韓核威脅在強化遏制能力的討論中，也不排除考慮在合適時機部署核動力潛艦等各種因應方案。

南韓總統辦公室高層官員向媒體透露，北韓若進行核試驗，如何應對相當重要，與美國共享核武也可能是方案之一；有其他官員說，為確保南韓民眾的生命財產安全，實行共享核武也是檢討方案之一，並強調連共享核武的可能性都考慮到，可以看出這件事的嚴重性。

朝鮮日報報導，南韓政府向美方要求，若北韓進行第7次核試驗時，美方應以共享戰術核武的方式強化對北韓擴張遏制力。

北韓近期挑釁強度不斷升高，北韓中央通信社（KCNA）今天公開12日試射2枚長程戰略巡弋飛彈的消息，報導稱北韓領袖金正恩親赴現場指導，並評價這次試射證明北韓有能力反擊任何武器系統，具有「能一舉壓制敵人的徹底實戰準備態勢」，還稱這次試射是送給敵方的明確警告。

南韓的專家學者，甚至執政黨國民力量黨內部出現越來越多認為應在國內部署戰術核武的意見。南韓政府至今堅持不使用核武，而是透過狙殺鏈（Kill Chain）、韓國版飛彈防禦系統（KAMD）及可攻擊北韓指揮部的大規模打擊報復作戰計畫（KMPR）組成的「三重防禦體系」防禦。

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南韓駐美大使趙太庸在美國時間12日接受南韓國會外交統一委員會質詢時被問及相關問題，他就向美國要求共享核武的必要性表示，政府正在努力尋求強化擴張遏制力的有效方案，「根據未來情勢發展，政府內也應低調檢討各種有創意的解法」。

對於議員詢問核武不是部署在南韓國內、而是部署在美國關島或日本沖繩的可能性，趙太庸說，也有討論設置韓美共享核武的戰略協議體等部長級協商機制或多邊協議體的方案，指出若涉及多邊共有核武的方式，需要更謹慎討論。（編輯：郭中翰）1111013