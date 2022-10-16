SK數據中心火災 初步調查為電力室起火所致
2022/10/16 20:05
（中央社首爾16日綜合外電報導）位於首爾南方板橋新都市的SK數據中心15日傳出火警，韓聯社報導，初步研判是電氣因素導致電力室的電池周圍起火。韓國總統辦公室16日表示，網路干擾可能影響國安。
韓聯社報導，韓國總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧16日在記者會上說，此次事故導致通訊軟體Kakaotalk服務長時間停擺，給國民帶來巨大不便和損失，並指出總統尹錫悅強調，網路平台穩定運作攸關國家安全。
稍早尹錫悅也要求政府部門擔起責任，徹查事故原因。
韓國警方和消防部門16日傍晚公布初步調查結果，指出安裝在SK數據中心地下三樓電力室的5個電池機架全部燒毀，電池和機架附近似乎因電氣因素失火。
不過，鑒定小組考慮電池和機架本身缺陷，將繼續查明具體原因，韓國警方將於17日上午與消防部等幾個相關部門進行聯合調查。
15日的SK數據中心火警，導致服務韓國民眾日常大小事的Kakao災情嚴重，旗下的Kaokaotalk和多項主要服務因系統電源斷電大癱瘓，相關平台仍未完全恢復正常。
這是Kakaotalk推出12年來，故障時間最久的一次，韓國科技部長李宗昊已就數據中心火災，導致網路平台癱瘓致歉。（譯者：張欣瑜/核稿：陳政一）1111016
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