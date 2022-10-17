四通橋布條重現中領館 洛杉磯華人抗議習近平

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在美的中國民主人士16日聚集在洛杉磯中國領事館前，聲援在北京四通橋掛布條抗議習近平的彭立發。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月17日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）正值中共20大期間，今天在洛杉磯中國領事館前，一群中國海外民主人士聚集抗議，聲援北京四通橋懸掛布條的彭立發，抗議習近平獨裁。

中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大）正在北京舉行，國際社會關注中共總書記習近平將進入第3任期，延續他中國最高領導人的地位。

不過，中國海外民主人士界立建說：「中共20大是世界最大的恐怖組織大會。」界立建透過推特發起，今天號召數十人聚集在洛杉磯中國領事館前，聲援20大前夕在北京四通橋發生的掛布條抗議事件。

四通橋上的標語「罷工罷課罷免獨裁國賊習近平」今天重現在洛杉磯的中國領事館前，抗議群眾喊口號「不要核酸要吃飯，不要封鎖要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。

抗議人士以「義士」、「英雄」稱呼這位10月13日掛反習布條、遭到逮捕的男子，網傳這名男子的真實姓名是彭立發，網名彭載舟。民運人士王丹稱讚他是「新坦克人」

界立建接受中央社訪問說，掛布條、表達政治訴求，在任何國家都是平常的事情，但是在中國政府的統治下，這個行為不只會遭到逮捕，還會面臨生命威脅。

他說身在海外、擁有言論自由的國度，基於良心與責任必須站出來聲援。他稱父母遭到中共政治迫害，他兩年前到美國尋求政治庇護。

界立建說，彭立發說出了億萬中國人的心聲，他們除了今天站出來聲援，最近幾天在南加州校園、洛杉磯地區幾個華人居住的城市，都張貼海報聲援，希望能夠喚醒更多人，認清中共的本質。

界立建說，尤其是這兩年在疫情之下，越來越多的中國人覺醒，認知到中共政權不結束，人民永遠沒有好日子過，未來一定還會有更多的義士、英雄站出來，說出人民的聲音。（編輯：韋樞）1111017

在美的中國民主人士16日在洛杉磯中國領事館前示威，群眾手拿北京四通橋上的抗議標語與照片，聲援掛布條的彭立發。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月17日