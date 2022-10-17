一組電池引蝴蝶效應 韓國檢討資安弱點防國安危機

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）SK板橋數據中心地下室15日發生火警，癱瘓Kakao、Naver等提供的許多網路服務。當局調查指出，火災起因只是地下3樓電力室一組由5個支架組成的電池起火，但在數據服務急速發展普及的韓國，卻足以在短時間內引發大範圍影響。

韓聯社報導，相關單位今天表示，15日下午3時19分在首爾南方板橋新都市的SK板橋數據中心A棟地下3樓電力室發生火警，確認現場監視器畫面後，確定是由一組電池發出火花造成，起火後立即觸動自動消防設備，噴射滅火藥劑。

現場除起火電池燒得焦黑，周遭電池皆未燒毀，僅表面被煙霧燻黑，但這場火災造成影響卻比現場狀況來得嚴重許多，原因在於起火造成電力異常，伺服器設置於該數據中心的Kakao部分服務，在當天下午3時33分起伺服器斷電。

之後消防當局在4時52分因「滅火作業需使用水」，要求全面斷電以避免漏電事故，除Kakao外，同樣有伺服器設在該數據中心的入口網站Naver服務也受影響，連不斷電系統（UPS）也毫無用武之地。

SK數據中心相關人士表示，數據中心內部電力供應不分樓層，全部都連結在一起，如果發生像這次火災狀況，只斷事發地點的電無法完全避免漏電危險，「UPS室也在建築內部，需要整體斷電時也無法啟動」。

根據消防當局當天在現場記者會所述，起火電池厚度達1.2公尺，很難確認內部火勢是否完全消滅。專家指出，這種狀況只能透過完全阻絕空氣，或是以大量水澆灌滅火，現場設置使用滅火藥劑的自動消防設備很難完全控制火勢。

這次事故在數據應用快速發展普及的韓國，也燒出一大國安弱點。根據韓國數據中心協會（KDCC）統計，全韓國設置的數據中心數量已從2000年的53座增至2020年的156座；設有10萬台以上伺服器的超大規模數據中心也呈現成長趨勢。

許多專家認為，藉這次機會應好好檢視韓國IT平台相關設備安全管理機制。根據韓國現行法規，Kakao、Naver等通訊網路附加服務業者並不包括在必須提出災難管理計畫的要求名單中。但從這次事故看來，這些業者的影響力並不亞於直接提供通訊服務的電信業者。

以這次災情最嚴重的Kakao為例，Kakao旗下通訊軟體Kakaotalk單月活躍用戶數（MAU）達4700萬，在人口近5200萬的韓國被稱為「國民通訊軟體」，提供服務還包括虛擬銀行帳戶、地圖、計程車呼叫、代繳帳單、購物、各式官方通知等，帳號也可連動音樂平台melon及內容平台Kakaopage等，遍布日常大小事。

Kakao相關服務在這次事件影響下，經過24小時仍未完全恢復正常，就事故因應的準備方案備受外界質疑。

韓國總統辦公室16日就這次事件表示，這類網路干擾不僅影響民眾生活，嚴重時可能造成國安危機，受到政府重視。韓國國家安保室今天也為此成立網路安保工作小組，將全面盤點國內網路安保狀況。（編輯：陳惠珍）1111017