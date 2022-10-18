印度電視台播放影片 挺台參與國際刑警組織

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（中央社記者林行健新德里18日專電）國際刑警組織（Interpol）年會今天在新德里登場，印度英語電視台「寰宇一家」（WION）連日播出支持台灣參與的影片，讓觀眾瞭解台灣在國際打擊犯罪合作上的重要性。

第90屆國際刑警組織年會18日至21日在新德里舉行，來自195個會員國大約2000名執法單位代表與會，包括部長級官員，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天下午將親自主持開幕儀式。

台灣雖經積極爭取，但今年依然未獲邀參加。

中華民國駐印度代表處與WION合作，自16日起即在晚間黃金時段播放台灣參與Interpol推案影片A Safer World, Taiwan Can Help（打造更安全的世界，台灣來幫忙），將會持續播放到20日。

影片引述Interpol憲章第2條稱，組織成立目標在於確保並推動刑事警察機構之間的最大程度互助，但台灣自從1984年因中華人民共和國加入而退出之後，請求Interpol支援的呼聲即遭到漠視。

中華民國駐印度代表葛葆萱在影片中說，台灣被Interpol拒於門外，造成台灣與國際社會間的犯罪防範及情報交換出現嚴重缺口，「我們迫切呼籲國際社會支持台灣作為觀察員，有意義參與Interpol。」

影片介紹，台灣警察單位具有高科技的刑事犯罪打擊以及網路犯罪調查能力，台灣的專業能讓世界更安全，國際社會應支持台灣加入Interpol，讓台灣警察能在國際社會上貢獻力量。

WION是印度首家民營的國際性電視台，在許多國家提供免費衛星直播服務。除了電視播放之外，WION也把影片放上臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群網站。

葛葆萱本月初接受印度新聞信託社（PTI）專訪時尋求印度支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織等國際合作平台。

此外，駐印度代表處最近在舉辦活動的場合中，也會循環播放這支影片。（編輯：郭中翰）1111018