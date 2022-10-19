更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
接種高端民眾補打疫苗 有出國需求者今天起可施打
首頁 / 國際

美公民推特批評沙國政府遭判16年 美方關注

2022/10/19 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國國務院今天證實，沙烏地阿拉伯裔美國公民阿馬迪（Saad Ibrahim Almadi）在推特上批評沙國政府遭判處監禁，美方自去年12月起關注此案，令美沙緊張局勢再添一筆。

阿馬迪的兒子伊布拉欣（Ibrahim）告訴法新社，父親因推特發文遭判處16年徒刑。

綜合法新社和路透社報導，美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）對記者表示：「我們透過在利雅德當局及華府的溝通管道，一再且密集地向沙烏地政府高層表達對此案的關注。」

他表示：「行使言論自由絕不該被定罪。」

據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，阿馬迪平時住在美國佛羅里達州，去年11月赴沙烏地阿拉伯探親時在機場遭拘留，原因是他在過去7年中發的14則推特貼文。

華盛頓郵報引述阿馬迪的兒子伊布拉欣說法指出，72歲的父親10月3日被判處16年徒刑，刑期結束後將禁止旅行16年。

伊布拉欣向華盛頓郵報表示，他的父親在推特貼文中只表達了「溫和的」意見，其中提到沙烏地阿拉伯的腐敗及殺害美國專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）。哈紹吉2018年被引誘進入沙國駐伊斯坦堡領事館後遭殺害肢解。

伊布拉欣向法新社證實華盛頓郵報的報導內容，並指出父親被指控參與對恐怖主義的支持及資助，試圖破壞王國的穩定。

美國國務院表示，因為沙國原定時程較晚又臨時改期，因此沒有美國代表出席宣判。巴特爾表示，「我們直到10月3日以後才收到沙國政府的回復」，沙國並未說明為何做此決定。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1111019

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族