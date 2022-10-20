更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
特拉斯
新聞專題
特拉斯
首頁 / 國際

誰會是英國下位首相？賭盤最看好蘇納克、摩丹特

2022/10/20 22:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相特拉斯今天辭去保守黨黨魁，成為英國史上任期最短首相，並再度掀起大位之爭。根據賭盤表現，目前最被看好的接班人是前財政大臣蘇納克，其次是前國防大臣摩丹特。

特拉斯（Liz Truss）9月5日才在保守黨黨魁選舉擊敗蘇納克（Rishi Sunak）勝出，但本月14日她任命的財相夸騰（Kwasi Kwarteng）就因減稅計畫風波被請辭下台。短短不到一週，就任僅6週的特拉斯也追隨夸騰腳步。她表示新黨魁選舉將在下週舉行。

英國廣播公司（BBC）報導，新任英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）已經表明無參選意願。而從賭盤來看，保守黨黨魁選舉最被看好的第3名人選，是現任國防大臣華勒斯（Ben Wallace）；前首相強生（Boris Johnson）則排第4。

英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克與摩丹特（Penny Mordaunt）據信都會參與黨魁之爭。

英國「泰晤士報」（The Times）則報導，強生也預計再度角逐首相。該報政治編輯史溫佛德（Steven Swinford）在推特（Twitter）寫道，強生「正在測試水溫，但據稱他相信事關國家利益」。（譯者：張正芊）1111020

蘇納克
英相減稅計畫引發混亂 工黨民調強壓執政保守黨 衛報：新英相特拉斯內閣成員不含蘇納克
特拉斯
減稅政策髮夾彎風波 英國財相、首相先後下台 短命英相特拉斯辭職 在野黨主張立刻大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀