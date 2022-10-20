誰會是英國下位首相？賭盤最看好蘇納克、摩丹特

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相特拉斯今天辭去保守黨黨魁，成為英國史上任期最短首相，並再度掀起大位之爭。根據賭盤表現，目前最被看好的接班人是前財政大臣蘇納克，其次是前國防大臣摩丹特。

特拉斯（Liz Truss）9月5日才在保守黨黨魁選舉擊敗蘇納克（Rishi Sunak）勝出，但本月14日她任命的財相夸騰（Kwasi Kwarteng）就因減稅計畫風波被請辭下台。短短不到一週，就任僅6週的特拉斯也追隨夸騰腳步。她表示新黨魁選舉將在下週舉行。

英國廣播公司（BBC）報導，新任英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）已經表明無參選意願。而從賭盤來看，保守黨黨魁選舉最被看好的第3名人選，是現任國防大臣華勒斯（Ben Wallace）；前首相強生（Boris Johnson）則排第4。

英國天空新聞（Sky News）報導，蘇納克與摩丹特（Penny Mordaunt）據信都會參與黨魁之爭。

英國「泰晤士報」（The Times）則報導，強生也預計再度角逐首相。該報政治編輯史溫佛德（Steven Swinford）在推特（Twitter）寫道，強生「正在測試水溫，但據稱他相信事關國家利益」。（譯者：張正芊）1111020