美國小店家化身超級英雄 幫助苦哈哈百姓抗通膨

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（中央社亞特蘭大21日綜合外電報導）經濟學家老是說天下沒有白吃的午餐，但美國南部城市亞特蘭大一家另類的商店，正為那些受到物價飆漲衝擊的窮苦民眾提供免費食材。

法新社報導，美國喬治亞州首府亞特蘭大一家名為「雜貨站」（The Grocery Spot）的小店中，可見民眾搬走免費的大蕉、冷凍肉和其他食材。

這間大約兩年前開張的雜貨店透露，近來顧客數暴增。

50多歲的婦人麥吉（Theresa McGhee）說道：「最近去過超市嗎？隨便挑幾樣東西就要100美元（約新台幣3240元）。」

亞特蘭大通貨膨脹率約為12%，是今年物價漲幅最高的美國城市之一。

麥吉表示，「貪婪」是這波危機的根源，從民選政客的貪婪到大企業的放肆都有關係。

「雜貨站」的人員每週花費超過400美元在柴油上，且開車在喬治亞州各地尋找未售出的商品，然後帶回店中重新分配；每天開門營業，就有將近500人進入店中掃貨。

這個慈善團體創辦人瓊斯（Matt Jones）告訴法新社：「近來出現這群沒有人照顧的貧困民眾。」

這位陸戰隊退伍軍人表示，政府宣稱要提供大家補助都是胡說八道，政府應該真的伸出援手。

「雜貨站」讓客人憑良心自行決定付多少錢，結帳時會邀請客人小額捐款，但沒有強制。

每次只要有人捐款，店員都會大聲搖鈴讓大家知道。

這個團體也活躍於社群媒體，運用設立的帳號籌款。

一名店經理說：「我們一直想成為自己的超級英雄，我感覺自己像羅賓漢（Robin Hood）。」（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1111021