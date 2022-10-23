蘇丹政變一年後深陷政治經濟危機 局勢恐更動盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀土穆23日綜合外電報導）蘇丹一年前的軍事政變阻撓國家民主過渡進程，時至今日，這個非洲東北部國家的政治與經濟依然深陷動盪，觀察家表示，亂象恐怕會讓局勢更加不穩定。

法新社報導，重要文人集團「自由及改變力量」（Forces for Freedom and Change）原是蘇丹徹底實施文人統治前的過渡時期負責政團，但軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）在2021年10月25日解除其角色。

蘇丹2019年才罷黜萬年總統巴席爾（Omar al-Bashir），隨後啟動的這段短命過渡期既脆弱，又因源於巴席爾30年統治的政治高度分歧與長期經濟危機而蒙上陰影。

非營利機構大裂谷研究所（Rift Valley Institute）蘇丹分析家吉佐里（Magdi el-Gizouli）說：「政變達成主要目標，也就是賦予軍事機構否決蘇丹政治的權力。但此舉重創了國家。」

柏罕起初形容他的政變是要「校正過渡路線」，局勢卻更加惡化。支持民主的醫護人員表示，幾乎週週登場的反政變抗議面臨武力反制，造成至少117人死亡。而維安部隊在全國更大規模的鎮壓，又讓數以百計的人死於種族暴力。

西方政府已暫停關鍵援助，經濟困境使得數以百萬計的人「糧食嚴重不安全」，孩童也被迫放棄學業。政府職員、商人、公務員紛紛發動罷工，抗議生活條件惡化。

蘇丹財長伊布拉欣（Gibril Ibrahim）本月呼籲世界銀行（World Bank）迅速恢復援助，表示蘇丹「最窮困的公民」正在受害。

總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）在去年10月的政變被罷免，幾週後雖然復職，又於今年1月辭職，總理一職懸缺至今。

柏罕7月承諾將下台，以及讓不同派系就建立文人政府達成共識，但文人領袖形容這是「詭計」而不予理會。目前並無任何挽救國家的政治行動獲得重大進展。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1111023