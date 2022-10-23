加拿大台裔女警執勤喪命 傳凶嫌為曾獲艾美獎導演

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（中央社多倫多22日綜合外電報導）加拿大卑詩省本拿比市（City of Burnaby）台裔女警楊子信本週執行公務時被刺傷死亡，加媒獲悉，凶嫌是曾獲艾美獎肯定的導演咸鍾元（Jongwon Ham，音譯）。

加拿大環球新聞（Global News）報導，楊子信（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）18日在本拿比市公園人員陪同下，前去告知咸鍾元不能繼續在當地公園搭帳篷，結果遭遇死劫。咸鍾元被控一級謀殺罪名。

環球新聞獲悉，現年37歲的咸鍾元具有導演、電影攝影師和剪輯師身分，曾獲電視和紀錄片方面的榮譽。2013年他曾獲得阿里郎韓國智慧手機電影節（Arirang Korea Smartphone Film Festival）觀眾票選獎；2014年，他參與的旅遊與美食紀錄片更拿下艾美獎殊榮。

環球新聞訪問到咸鍾元的密友。友人說，咸鍾元近10年前被誤控性侵，一系列調查讓他陷入黑暗。卑詩省（British Columbia）與安大略省（Ontario）警界消息人士向環球新聞證實，咸鍾元2014年在多倫多被控性侵，3年後才獲撤銷告訴。

此後咸鍾元的心理健康狀態每況愈下，4年前與朋友斷了聯繫，在社群媒體上也銷聲匿跡。

法庭文件揭露，咸鍾元成為遊民前曾寓居溫哥華，環球新聞得知他與一名室友同住一間公寓。但警方去年1月獲報，有居民受到室友死亡威脅，且擔心室友的心理健康狀態。一名鄰居形容咸鍾元當時很偏執，不久後，咸鍾元同意離開該住處。

去年2月，咸鍾元被控襲警和拒捕；今年3月，他又被控攻擊溫哥華海港中心（Harbour Centre）美食廣場警衛。

發生凶殺案的本拿比市社區居民告訴環球新聞，咸鍾元已住在公園裡將近兩年，有鄰居說，咸鍾元自稱是來自菲律賓的新移民。

咸鍾元曾被趕離案發公園，之後重返舊地。楊子信去世當天，就是被派去告知咸鍾元他又得離開。根據獨立調查辦公室（Independent Investigations Office），楊子信在爭執期間開了槍，咸鍾元因槍傷送醫。

預計咸鍾元下次出庭時間為11月2日。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111023