英國首相角逐戰 強生退出保守黨魁之爭

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國前首相強生（Boris Johnson）今天宣布，儘管支持者建議他回鍋角逐新任首相，但為了保守黨的團結，他決定退出保守黨黨魁的競爭。

強生透過聲明表示，雖然他認為自己有能力於2024年大選再次讓執政的保守黨勝選，但為了黨的團結，他要退出保守黨黨魁之爭。

路透社報導，強生的聲明指出：「我很有可能會在保守黨員的選舉中勝出。」他宣稱獲得102名保守黨下議院議員的支持。

「但在最後幾天的過程內，我很遺憾地得出結論，這根本不是正確做法。」

強生還說：「除非你在國會中有一個團結的政黨，否則你無法有效執政。」

負責黨魁選舉事務的保守黨團「1922委員會」（1922 Committee）10月20日發布選舉流程與規則。根據新規則，有意爭取黨魁一職的黨籍國會議員需獲得至少100位同僚提名。

由於保守黨國會議員總計357人，這意味最多只會有3人角逐黨魁。

1922委員會指出，黨魁提名將於10月24日下午2時截止，預計當天下午3時30分至5時30分舉行黨籍國會議員投票，結果將於晚間6時揭曉。若至當天下午2時止僅有1人達100人提名門檻，則此人將自動成為黨魁。

若達100人提名門檻的黨魁候選人為3人，則黨籍國會議員將經投票淘汰得票數最低的候選人，並交由黨員在最後兩位候選人之中選出黨魁。

若達100人提名門檻的黨魁候選人為2人，則國會議員24日晚間可再投票一次，以利黨員瞭解哪位候選人獲較多國會議員支持。

前財相蘇納克（Rishi Sunak）今天已宣布將參選保守黨黨魁，另一位有意角逐黨魁的人選則是保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt），兩人皆尋求成為上任40多天即被迫下台的英國首相特拉斯（Liz Truss）的繼任者。（譯者：陳彥鈞）1111024