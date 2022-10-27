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伊朗什葉派聖地恐攻15死 伊斯蘭國認犯案

2022/10/27 14:16
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（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）伊朗官媒報導，伊朗南部一處重要的什葉派穆斯林聖地今天遭到攻擊，至少15人因此喪命。聖戰士團體伊斯蘭國（Islamic State, IS）宣稱此次突襲是他們所為。

法新社報導，伊朗國家電視台報導，一名武裝「恐怖分子」在希拉茲（Shiraz）「燈王之墓」（Shah Cheragh）清真寺進行晚禱時發動襲擊，造成至少15人死亡，另有至少19人受傷。

據稍早報導，此次攻擊事件造成13人死亡、40人受傷，共有3名襲擊者涉案。不過，當地檢察長墨沙維（Kazem Mousavi）告訴國家電視台：「只有一名恐怖分子參與這次襲擊。」

伊朗地方政府首長伊馬涅（Mohammad-Hadi Imanieh）向國家電視台表示，襲擊者不分青紅皂白地向聚集在聖地的信徒開槍。

一名目擊者告訴伊朗通訊社（IRNA），在晚禱開始時，他聽到女人哭聲，然後襲擊者就進入寺內並開槍。

伊朗媒體發布的圖片和影片顯示，清真寺裡擺放著許多血跡斑斑、被布包裹著的屍體。

伊斯蘭國組織聲稱這次襲擊是他們所為。

「燈王之墓」清真寺是伊斯蘭什葉派第8任伊瑪目禮薩（Imam Reza）之弟阿瑪德（Ahmad）的陵墓所在地，被視為伊朗南部最神聖的地方。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）誓言「做出嚴厲回應」。

萊希透過辦公室發布聲明譴責「伊朗的敵人」，也就是試圖以暴力和恐怖來分裂國家團結之人。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中指出，古特瑞斯「強烈譴責對燈王之墓聖地的恐怖攻擊」，認為「這種針對宗教場所的襲擊行為極其惡劣」，強調務必將凶手繩之以法。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111027

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